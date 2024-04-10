Юная подмосковная тяжелоатлетка Врагова установила два рекорда России

Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.
Спортсменка из Старой Купавны Софья Врагова установила два рекорда России на первенстве страны по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.
«В своей весовой категории Врагова завоевала три золотые медали в рывке и толчке. В сумме двоеборья девушка установила два рекорда России. У другого представителя Богородского округа Валерия Корсакова – серебряная и две золотые награды. К соревнованиям спортсменов подготовил мастер спорта СССР, 38-кратный рекордсмен мира Владимир Сущак, включённый в Зал славы тяжелой атлетики», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.
Первенство России проходило в спорткомплексе «Олимпийский» в Оренбурге.
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Лора Луганская