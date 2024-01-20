12-летняя ученица Тутберидзе Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк выиграла соревнования одиночниц на чемпионате России по прыжкам. Он проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.
В финале 12‑летняя спортсменка, тренером которой является Этери Тутберидзе, заработала 70,29 балла. На втором месте 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), а бронзу выиграла 12-летняя Елена Костылева (54,69).
После объявления оценок Базылюк, несколько раз исполнившая в финале четверной сальхов, выполнила каскад из данных прыжков. В официальных соревнованиях одиночницы не делали такого каскада из двух четверных прыжков.
Ранее, 23 декабря, российская фигуристка Аделия Петросян победила на чемпионате России, который состоялся в Челябинске. «Лента. Ру» пишет, что в сумме ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева с 239,40. На третьем месте Камила Валиева, набрав 237,99 балла.
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После объявления оценок Базылюк, несколько раз исполнившая в финале четверной сальхов, выполнила каскад из данных прыжков. В официальных соревнованиях одиночницы не делали такого каскада из двух четверных прыжков.
«Я этот каскад делала на вечерней тренировке два раза, и всё. На тренировках получалось, с пустой головой пошла, и получилось. Я бы очень хотела показать его на соревнованиях, но мне кажется, что лучше сделать сольные два сальхова, ты получишь за них больше», - сказала Маргарита Базылюк.21 января на чемпионате России по прыжкам пройдёт командный турнир.
Ранее, 23 декабря, российская фигуристка Аделия Петросян победила на чемпионате России, который состоялся в Челябинске. «Лента. Ру» пишет, что в сумме ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева с 239,40. На третьем месте Камила Валиева, набрав 237,99 балла.
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Мария Фирсова