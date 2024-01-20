Первая ракетка мира Свентек вылетела с Australian Open, проиграв 19-летней чешке

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Теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи.
На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Носкова в следующем матче сыграет со спортсменкой, которая победит в противостояния между украинкой Элиной Свитолиной (Украина) и швейцаркой Викторией Голубич.
В 1/8 финала уже пробились три россиянки: Мария Тимофеева, Мирра Андреева и Анна Калинская. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Ига Свентек лидирует и сейчас.
Ранее российские болельщики в поддержку россиянки Анны Калинской исполнили песню «Калинка» на трибунах во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, из серии «Большого шлема» 25-летняя Калинская обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:3, 3:6, 6:2. В третьем сете при счете 4:1 в пользу Калинской российские болельщики в перерыве хором запели «Калинку», пишет «Питер спортивный».
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На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В 1/8 финала уже пробились три россиянки: Мария Тимофеева, Мирра Андреева и Анна Калинская. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Ига Свентек лидирует и сейчас.
Ранее российские болельщики в поддержку россиянки Анны Калинской исполнили песню «Калинка» на трибунах во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, из серии «Большого шлема» 25-летняя Калинская обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:3, 3:6, 6:2. В третьем сете при счете 4:1 в пользу Калинской российские болельщики в перерыве хором запели «Калинку», пишет «Питер спортивный».
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Мария Фирсова