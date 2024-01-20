В Мельбурне болельщики спели «Калинку» на трибунах после победы Калинской

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российские болельщики в поддержку россиянки Анны Калинской исполнили песню «Калинка» на трибунах во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, из серии «Большого шлема» 25-летняя Калинская обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
В третьем сете при счете 4:1 в пользу Калинской российские болельщики в перерыве хором запели «Калинку», пишет «Питер спортивный».
Ранее Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем раунде подмосковный теннисист обыграл чеха Томаша Махача со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Теперь Хачанов, получивший на турнире 15-й номер посева, сыграет с четвёртой ракеткой турнира – итальянцем Янником Синнером.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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В третьем сете при счете 4:1 в пользу Калинской российские болельщики в перерыве хором запели «Калинку», пишет «Питер спортивный».
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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Мария Фирсова