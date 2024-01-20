Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский теннисист Даниил Медведев решил рассказать о своей суперспособности.
Его интервью доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Даниил Медедев утверждает, что может спать где и когда угодно.
Ранее спортсмен выразил благодарность болельщикам, которые досмотрели его победный матч с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты провели на корте около четырех часов. Игра закончилась в 03:39 по местному времени.
Даниил Медведев добрался до 1/8 финала Australian Open и следующий матч сыграет с португальцем Нуну Боржешем.
Ранее теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи.
На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Читайте также:
В Мельбурне болельщики спели «Калинку» на трибунах после победы Калинской
Россиянка и украинка пожали руки на матче юниорского Australian Open
Первая ракетка мира Свентек вылетела с Australian Open, проиграв 19-летней чешке
«Когда я был моложе, где-то до 21 года, иногда развлекался по вечерам, что было не очень хорошо для моей игры. Но, возможно, практика играть без особого сна помогла мне сегодня», — считает Даниил Медведев.
Даниил Медведев добрался до 1/8 финала Australian Open и следующий матч сыграет с португальцем Нуну Боржешем.
Ранее теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи.
На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Читайте также:
В Мельбурне болельщики спели «Калинку» на трибунах после победы Калинской
Россиянка и украинка пожали руки на матче юниорского Australian Open
Первая ракетка мира Свентек вылетела с Australian Open, проиграв 19-летней чешке
Мария Фирсова