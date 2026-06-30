120 минут и серия пенальти: Парагвай в тяжёлом матче выбил Германию из ЧМ

30 июня 2026, 02:42

Парагвай в серии пенальти обыграл Германию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Фото: istockphoto/Andreyuu

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Парагвая обыграла Германию и вышла в следующую стадию турнира. Об этом пишет «Чемпионат».