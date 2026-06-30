120 минут и серия пенальти: Парагвай в тяжёлом матче выбил Германию из ЧМ
В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Парагвая обыграла Германию и вышла в следующую стадию турнира. Об этом пишет «Чемпионат».
Встреча прошла на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Главным арбитром выступил Джалал Джайед из Марокко.
Счёт на 42-й минуте открыл нападающий Парагвая Хулио Энсисо. В начале второй половины матча немецкая сборная восстановила статус-кво усилиями форварда Кая Хаверца.
Обе команды не смогли выявить победителя в основное время, и встреча перешла в два дополнительных овертайма, которые оказались безголевыми. Всё решилось в серии послематчевых пенальти, где победу одержали парагвайцы (4:3). В 1/8 финала ЧМ-2026 они сыграют с победителем пары Франция – Швеция.
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