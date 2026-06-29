Гол на последних минутах вывел Канаду в 1/8 финала ЧМ-2026
В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Канады взяла верх над командой ЮАР со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Соу‑Фай» в Инглвуде (США), пишет «Чемпионат».
Главным арбитром встречи был португалец Жоау Педру Пиньейру. Решающий мяч на 90+2‑й минуте забил Стефен Эуштакиу, принеся канадцам победу. Теперь в 1/8 подопечные Джесси Марша встретятся с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ‑2022 она сыграла с командой Франции: основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.
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