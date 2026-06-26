Бывший тренер «Севильи» Черышев высказался об игре сборной Испании на ЧМ-2026

26 июня 2026, 16:07

Черышев: сборная Испании — один из трёх фаворитов ЧМ-2026

Фото: iStock/NiseriN

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказался об игре сборной Испании на ЧМ-2026, а также оценил перспективы испанской национальной команды. Об этом пишет Metaratings.ru.