Бывший тренер «Севильи» Черышев высказался об игре сборной Испании на ЧМ-2026
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказался об игре сборной Испании на ЧМ-2026, а также оценил перспективы испанской национальной команды. Об этом пишет Metaratings.ru.
Чернышев отметил, что на групповом этапе сборная Испании получила ценный опыт, который поможет ей в плей-офф. Несмотря на ничью с Кабо-Верде, испанцы не смогут набрать максимальное количество очков, что станет для них важным уроком. На текущий момент сборная Кабо-Верде удивляет всех на чемпионате мира 2026 года, подчеркнул эксперт.
Он добавил, что благодаря ничьей с этой командой, испанцы будут играть более осторожно и дисциплинированно. По его мнению, сборная Испании входит в тройку главных претендентов на победу в ЧМ-2026, наряду с командами Аргентины и Франции.
Сборная Испании занимает первое место в группе H после двух матчей, заработав четыре очка. 27 июня испанская команда встретится с Уругваем. Матч начнётся в 03:00 по московскому времени.
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