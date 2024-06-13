Мытищинская спортсменка самбистка Кахраманова завоевала золото Игр БРИКС

Видео: телеграм-канал Юлии Купецкой
Самбистка из Мытищ Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль VI Игр стран БРИКС. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Эля одержала уверенную победу на международном старте в Казани. Успешно пройдя все отборочные поединки, она выиграла финальную схватку у белорусской соперницы. От всей души поздравляю Эльмиру с заслуженным золотом! Благодарю тренерский состав и всех, кто был рядом с мытищинской звёздочкой», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что соревнования проходят в Казани с 11 по 26 июня. 77 атлетов из Подмосковья выступают в 17 видах спорта. Все они вошли в расширенный список делегации региона.
Читайте также:
Подмосковье на Играх БРИКС в Казани представляют 77 спортсменов
Сборная Подмосковья победила на всероссийском турнире по мини-лапте
Открытие летнего сезона пройдёт на гребном канале «Богородское»
Лора Луганская