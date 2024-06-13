В Подмосковье проведут всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту памяти Валентина Глушко будут проводиться на базе дома юных техников «Интеграл» в Химках 22-23 июня, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Соревнования будут проводиться в классе моделей F-2D. На турнире мастерство в управлении моделями самолётов продемонстрируют участники разных возрастных категорий: как дети и юниоры, так и взрослые», — говорится в сообщении.Торжественное открытие соревнований запланировано на одиннадцать утра, вход для зрителей свободный. Возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что сборная команда Московской области одержала победу на всероссийских соревнованиях по мини-лапте «Золотая бита» среди юношей и девушек в возрасте 13 и 14 лет.
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