Подмосковье на Играх БРИКС в Казани представляют 77 спортсменов

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
77 атлетов будут представлять Московскую область на VI Играх стран БРИКС. Все они вошли в расширенный список делегации региона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Соревнования проходят с 11 по 26 июня в Казани. Представители Подмосковья выступят в 17 видах спорта. Всего в состав сборной России вошли 828 спортсменов, которые разыграют 378 комплектов наград. Программа включает 27 видов спорта.
В министерстве напомнили, что в этом году Россия принимает Игры БРИКС впервые. В соревнованиях в Казани участвуют свыше 4750 атлетов из более чем 60 стран.
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«По численности делегации в составе национальной сборной подмосковная команда занимает второе место после Москвы. Представители Московской области поборются за награды в следующих видах спорта: бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, спортивная борьба, теннис, фехтование, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, бадминтон, каратэ, конный спорт, самбо и ушу», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в этом году Россия принимает Игры БРИКС впервые. В соревнованиях в Казани участвуют свыше 4750 атлетов из более чем 60 стран.
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Лора Луганская