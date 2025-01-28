14-летний россиянин Ахмедов обыграл чемпиона мира по шахматам Карлсена

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Знаменитый датский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен потерпел неожиданное поражение на турнире по онлайн-шахматам. Его победителем стал 14-летний игрок из России Давид Ахмедов.
Встреча проходила в рамках второго тура, сообщает «Чемпионат.ком». Датчанин играл чёрными фигурами. Он занимает первое место в мировом рейтинге. Юный шахматист из России не входит даже в ТОП-100. Вероятно, после этой победы Ахмедов продвинется вверх в списке лучших игроков мира.
Напомним, на завершившемся недавно в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий разделили первое место. По правилам финала он состоял из четырёх партий. Первые две остались за датчанином. Но затем дважды выиграл уже Непомнящий. После этого достойные соперники согласились на ничью, а Международная федерация шахмат (ФИДЕ) признала их обоих победителями мирового первенства.
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Александр Бойцов