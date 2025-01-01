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Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по шахматному блицу с Карлсеном

Фото: iStock/Andy Cossins

Фото: iStock/Andy Cossins

Российский шахматист Ян Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по блицу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает ТАСС.
«Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграют в финале чемпионата мира по блицу», — говорится в сообщении.

Шахматный турнир проводится в Нью-Йорке. В полуфинале Непомнящий обыграл Уэсли Со из США в тай-брейке. При этом Карлсен выиграл в трех партиях у поляка Яна-Кшиштофа Дуды.



По правилам плей-офф соревнований участники играют по четыре партии. Каждый имеет по три минуты времени, при этом после каждого хода добавляется еще две секунды.

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#турнир
#шахматы
#нью-йорк
Российский футболист Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны
31 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/ Ekaterina Volkova

Экс-защитник московского «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны. Этим он поделился в беседе с «РБ Спорт».
«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — обратил внимание футболист.

Арсений Логашов отметил, что в прошлом году икра выросла в цене минимум в два раза.

Футболист два раза был обладателем Кубка России: в составе «Локомотива» и в составе «Ростова».

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что цены на икру выросли из-за низких объёмов выловленной рыбы. Владимир Солодов обратил внимание, что всё подорожание связано с низким уловом и с тем, что граждане Российской Федерации стали попросту есть больше икры. Практически весь объём продукции идёт на внутренний рынок, но цены всё равно остаются высокими.

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#цены
#футболист
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Российский телеканал «Матч ТВ» покажет игры чемпионата мира по футболу 2026 года
31 декабря 2024, 13:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Российские любители футбола смогут увидеть трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. Телеканал «Матч ТВ» выкупил эксклюзивные права на показ турнира на территории России.
В 2026 году финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, напоминает официальный сайт телеканала. Впервые в истории в решающей стадии мундиаля сыграют 48 сборных, представляющих все шесть конфедераций Международной федерации футбола (FIFA, Fédération internationale de football association - франц.).

В общей сложности команды проведут 104 матча, включая групповые турниры стадию плей-офф. Финал состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде в пригороде Нью-Йорка. Игры будут транслироваться в прямом эфире главного телеканала «Матч ТВ», на тематических каналах, а также на цифровых платформах спортивного медиахолдинга.

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#сша
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#футбол
#чемпионат мира по футболу
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Российский шахматист Дубов проспал партию и не вышел в плей-офф ЧМ по блицу
31 декабря 2024, 11:59

Фото: istockphoto/marchmeena29

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел в плей-офф чемпионата мира по блицу, проходящего в Нью-Йорке. Решающую партию против американца Ханса Ниманна шахматист просто... проспал.
Об этом сообщает портал NRK. По информации источника, гроссмейстер з России уснул в гостиничном номере не успел проснуться ко времени начала партии, обозначенному в регламенте. Организаторы турнира присудили Дубову техническое поражение за неявку. Не досчитавшись этого очка, россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира. Сам Даниил объяснил случившееся тем, что не смог приспособиться к разнице во времени.

Весь пьедестал почёта на чемпионате мира по быстрым шахматам заняли россияне. Победителем стал 18-летний Володар Мурзин. В финале он обыграл соотечественника Александра Грищука. Замкнул тройку призёров Ян Непомнящий. Отличился на турнире и чемпион 2023 года датчанин Магнус Карлсен, которого организаторы дисквалифицировали за отказ переодеть джинсы.

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#портал
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Гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
29 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/JohnAlexandr

Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
Из «Вашингтона» шайбы забросили Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Том Уилсон и сам Овечкин, забросивший шайбу на 57-й минуте.

Для 39-летнего капитана «Вашингтона» это был первый матч после восстановления от перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 игр. Несмотря на ограниченное время на льду — всего 14 минут, он нанес три броска в створ ворот и записал на свой счет 16-й гол сезона и 869-й в карьере НХЛ.

Кадры игры разместили в Telegram-канале SHOT.



Сейчас Овечкин находится всего в 25 шайбах от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

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Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

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#матч
#нхл
#лёд
#травмы
#александр овечкин
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Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам
Лавров высказался по скандалу с шахматистом Карлсеном на ЧМ и вспомнил Зеленского
29 декабря 2024, 02:54

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке из-за дресс-кода, сообщает «Коммерсант».
«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», — признался министр.
Лавров отметил, что сам не играет в шахматы, но в достаточной мере интересуется ими.

Скандал начался после того, как Карлсену выписали штраф в $200 за нарушение дресс-кода FIDE — шахматист пришел на игру в джинсах вместо положенных брюк. Организаторы турнира потребовали от него сменить одежду к следующему раунду, угрожая дисквалификацией. В знак протеста Карлсен решил самостоятельно покинуть соревнование.

Штраф за несоответствие дресс-коду также получил российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который появился на турнире в кроссовках, но смог продолжить участие после переобувания.

Лавров саркастически отметил, что такие строгие требования к одежде на турнире вызывают вопросы. Он также вспомнил, что Владимир Зеленский регулярно игнорирует деловой дресс-код, появляясь на международных встречах в неподобающей одежде.

«Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил Лавров.
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На капремонт спортобъектов в Подмосковье в 2025 году направят 5 млрд рублей
28 декабря 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На капитальный ремонт спортивных сооружений в Московской области в 2025 году выделят из бюджета около 5 млрд рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«На капремонт спортивных сооружений в следующем году выделено 5 млрд рублей. Свыше 9 млрд направят на государственную программу «Спорт Подмосковья». Основная часть пойдёт на содержание наших учреждений и топовых спортсменов. При этом сюда не входит более 20 млрд рублей, заложенных на спорт в муниципальных образованиях», – рассказал министр в интервью «Интерфаксу».
Он добавил, что в Подмосковье расположено более 14 тыс. спортивных сооружений, в том числе 327 крупных объектов спорта.
«Многие объекты имеют столетнюю историю, поэтому ремонт необходим. В прошлом году губернатор Андрей Воробьёв запустил огромную региональную программу по капремонту объектов. На первом этапе планируем отремонтировать 50 из них. Это огромное подспорье как для массового спорта, так и для спорта высших достижений», – отметил Абарёнов.
Что касается строительства новых объектов, то, по его словам, в Подмосковье отдают приоритет инвесторам, которых сегодня достаточно.

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#спорт
#минспорт мо
#министр
#дмитрий абарёнов
#подмосковье
#московская область
#капремонт
#бюджет
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Систематически занимаются спортом более 60% жителей Подмосковья
28 декабря 2024, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области регулярно занимаются спортом более 60% жителей. Такие данные привёл министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.
«Сегодня у нас в Подмосковье – свыше 60% систематически занимающихся спортом. Это около 5 млн человек. Мы одни из лидеров в стране по этому показателю. Естественно, хотим, чтобы каждый житель Московской области занимался физкультурой и спортом», – сказал Абарёнов в интервью «Интерфаксу».
По его словам, в Подмосковье вводится система с искусственным интеллектом для отслеживания загрузки спортивных объектов, ведётся работа с инвесторами. Сейчас на рассмотрении – более сотни инвестпроектов, связанных с физкультурой и спортом. Предполагается, что все эти меры помогут увеличить число занимающихся.

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#московская область
#спорт
#минспорт мо
#дмитрий абарёнов
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В Химках проведут новогодний волейбольный турнир со специальным секретным призом
28 декабря 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В химкинской спортшколе «Лунёво» пройдёт традиционный турнир по волейболу «Новогодний мяч». В соревнованиях примут участие жители, педагоги и ученики школы, а также родители, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Турнир станет отличным способом провести время перед Новым годом в кругу друзей и единомышленников, зарядиться положительными эмоциями и позитивной энергией. Перед участниками выступит белый мишка, который поднимет настроение и мотивирует всех на успешную игру. Победителей наградят медалями и мандаринами. А лучшему игроку достанется специальный секретный приз», – рассказал депутат Совета депутатов Глеб Демченко.
Турнир пройдёт 30 декабря, он стартует в 10:00.

Как напомнила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова, в зимний сезон для жителей округа подготовили множество тематических мероприятий. В Химках проведут спортивные программы, мастер-классы, квесты, спектакли и новогодние представления. Помимо этого, там пройдут рождественские ярмарки, народные гулянья, выставки и фестивали.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#дети
#волейбол
#турнир
#дмитров
#новый год
#праздник
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В турнире по боксу в Дзержинском приняли участие 80 спортсменов
28 декабря 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дзержинский

Традиционный ежегодный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России Максима Галкина, прошёл в подмосковном Дзержинском в шестнадцатый раз, в этом году в нём приняли участие 80 спортсменов их Москвы, Дзержинского, Котельников, Лыткарина и Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Турнир хорошо известен в спортивной среде Подмосковья. Выписка из этих соревнований является основанием для присвоений спортсменам разрядов», — говорится в сообщении.
Участников турнира поприветствовал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош, а родителям Максима Галкина — Михаилу Владимировичу и Надежде Павловне — организаторы соревнований вручили памятные подарки.

Турнир проводился на базе клуба бокса «Угреша».

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#дзержинский
#бокс
#турнир
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