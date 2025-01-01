Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по шахматному блицу с Карлсеном

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Российский шахматист Ян Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по блицу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает ТАСС.
«Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграют в финале чемпионата мира по блицу», — говорится в сообщении.
Шахматный турнир проводится в Нью-Йорке. В полуфинале Непомнящий обыграл Уэсли Со из США в тай-брейке. При этом Карлсен выиграл в трех партиях у поляка Яна-Кшиштофа Дуды.
По правилам плей-офф соревнований участники играют по четыре партии. Каждый имеет по три минуты времени, при этом после каждого хода добавляется еще две секунды.
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