14-летнюю теннисистку из России дисквалифицировали за недостойное поведение на сборах
Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России отстранила от соревнований 14-летнюю Екатерину Дроздову, указав причиной «недостойное поведение» на тренировочных сборах. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте организации.
В опубликованном решении не уточняется, какие именно действия спортсменки послужили основанием для наказания. Дроздовой назначили трехмесячную дисквалификацию, а также условное отстранение на шесть месяцев.
Санкции отсчитываются с 21 января 2026 года. Рассмотрение дела началось после обращения в СДК и изучения видеоматериалов. По словам члена комиссии Виктора Батова, содержание записей наносит заметный ущерб репутации настольного тенниса в России и порочит звание игрока сборной.
В юниорском рейтинге Федерации настольного тенниса (категория до 16 лет) Дроздова занимает четвертую строчку.
