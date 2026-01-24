14-летнюю теннисистку из России дисквалифицировали за недостойное поведение на сборах

24 января 2026, 14:50

14-летнюю теннисистку из РФ дисквалифицировали за недостойное поведение

Фото: istockphoto/master1305

Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России отстранила от соревнований 14-летнюю Екатерину Дроздову, указав причиной «недостойное поведение» на тренировочных сборах. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте организации.