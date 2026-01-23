Колыванов: Захарян загубил два года карьеры в «Реале Сосьедад»
Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из испанского «Реала Сосьедад». Ранее радиостанция COPE сообщила, что главный тренер клуба из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо уведомил российского футболиста о том, что больше не рассчитывает на него.
По мнению Колыванова, переезд в Испанию оказался для Захаряна преждевременным.
«В „Реале Сосьедад“ Захарян загубил два года своей игровой карьеры. Видимо, не в свой клуб попал. Надо было еще оставаться в „Динамо“, возмужал бы, подрос. В Испанию он приехал совсем сырым и оказался не готов к футболу такого уровня — другие нагрузки, постоянные травмы», — заявил Колыванов в интервью Metaratings.ru.
Эксперт также усомнился в наличии у игрока предложений от европейских клубов и допустил его возвращение в РПЛ.
«Возьмут ли его сейчас в Европе — большой вопрос. Пусть возвращается в „Динамо“. Это родной клуб, там он сможет восстановиться и снова начать играть», — добавил он.
Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он провел 60 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт 22-летнего полузащитника с испанским клубом действует до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.