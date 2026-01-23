Колыванов: Захарян загубил два года карьеры в «Реале Сосьедад»

23 января 2026, 11:31

Фото: iStock/Dziurek

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из испанского «Реала Сосьедад». Ранее радиостанция COPE сообщила, что главный тренер клуба из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо уведомил российского футболиста о том, что больше не рассчитывает на него.





По мнению Колыванова, переезд в Испанию оказался для Захаряна преждевременным.





«В „Реале Сосьедад“ Захарян загубил два года своей игровой карьеры. Видимо, не в свой клуб попал. Надо было еще оставаться в „Динамо“, возмужал бы, подрос. В Испанию он приехал совсем сырым и оказался не готов к футболу такого уровня — другие нагрузки, постоянные травмы», — заявил Колыванов в интервью Metaratings.ru.

«Возьмут ли его сейчас в Европе — большой вопрос. Пусть возвращается в „Динамо“. Это родной клуб, там он сможет восстановиться и снова начать играть», — добавил он.