В МОК раскрыли, поучаствуют ли россияне в открытии Олимпиады
В МОК прокомментировали участие россиян в церемонии открытия Олимпиады-2026. Информацию передает ТАСС.
В организации уточнили, что российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, не будут задействовать в параде участников. При этом им разрешат присутствовать на церемонии как в Милане, так и на площадках в горных кластерах.
Открытие Игр в Италии запланировали на 6 февраля, соревнования пройдут до 22 февраля. Сейчас приглашение на Олимпиаду-2026 получили девять российских атлетов. Всех их заявили как нейтральных спортсменов.
30 декабря сообщалось, что еще пяти россиянам одобрили нейтральный статус от FIS.
