165 подмосковных школ подали заявки на фестиваль «Футбол в школе»

Фото: Минспорт МО
165 подмосковных школ и детсадов подали заявки на участие во всероссийском фестивале РФС «Футбол в школе». В прошлом году на фестивале выступили 129 образовательных организаций региона, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В фестивале может участвовать любая школа или любой детский сад. Московская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству поданных заявок, занимая шестую позицию.
В течение всего учебного года участники фестиваля будут организовать творческие конкурсы, соревнования и эстафеты. По итогам будут определены три лучших образовательных организации, которые получат памятные призы от Российского футбольного союза. Региональные победители будут претендовать на звание лучших образовательных организаций страны.
Пилотная стадия проекта «Футбол в школе» стартовала в сентябре 2021 года. Тогда в ней приняла участие лишь одна школа Подмосковья – Маливская СОШ из Коломны. В 2022-23 учебном году к проекту РФС присоединились 13 подмосковных школ из Химок, Красногорска, Щёлкова, Серпухова, Люберец и Коломны.
Для проведения уроков на основе футбола РФС направил всем школам-участницам комплекты мячей и инвентаря. Учителям физкультуры предоставили методические рекомендации для работы с детьми. Также методисты РФС регулярно проводят выездные образовательные семинары, где демонстрируют учителям рекомендуемый комплекс упражнений и проводят показательный урок. С нового учебного года в проекте «Футбол в школе» участвуют 105 подмосковных школ.
«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в турнирах и фестивалях. Сегодня участниками проекта стали более 1 млн детей из 83 регионов.
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В течение всего учебного года участники фестиваля будут организовать творческие конкурсы, соревнования и эстафеты. По итогам будут определены три лучших образовательных организации, которые получат памятные призы от Российского футбольного союза. Региональные победители будут претендовать на звание лучших образовательных организаций страны.
Для проведения уроков на основе футбола РФС направил всем школам-участницам комплекты мячей и инвентаря. Учителям физкультуры предоставили методические рекомендации для работы с детьми. Также методисты РФС регулярно проводят выездные образовательные семинары, где демонстрируют учителям рекомендуемый комплекс упражнений и проводят показательный урок. С нового учебного года в проекте «Футбол в школе» участвуют 105 подмосковных школ.
«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в турнирах и фестивалях. Сегодня участниками проекта стали более 1 млн детей из 83 регионов.
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Лора Луганская