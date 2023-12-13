Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Московской области прошел открытий чемпионат по шахматам

В Московской области прошел открытий чемпионат по шахматам

13 декабря 2023, 17:29
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье завершился открытый чемпионат по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 8 по 12 декабря в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском городском округе. Всего в турнире приняли участи свыше 100 спортсменов со всего Подмосковья.


По итогам отбора в Суперфинал Московской области в мужском зачете золотыми призерами стали сразу три человека. Это люберецкий гроссмейстер Алексей Хрущев и Исаак Парпиев из Химок и Александр Усов из Одинцова. Трое шахматистов разделили итоговое первое место чемпионата с результатом 6,5 очков. Но по итогам дополнительных показателем в суперфинал прошел Исаак Парпиев.

В женском итоговом зачете возможность представлять свой округ была завоевана международным мастером, членом сборной России и сборной Московской области Екатериной Смирновой из Балашихи.

На торжественной церемонии вручения присутствовали президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, исполнительный директор ФШМО Альберт Миннуллин, почетный президент ФШМО Михаил Крюков и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии РПЦ отец Николай Куренков.

Стоит отметить, что общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей.

Читайте также:


​​​​​Две мытищинские спортсменки выиграли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу

Гроссмейстер Карякин сыграл на форуме «Россия» с чемпионом мира среди детей

В Балашихе по просьбам жителей реконструировали легендарный стадион «Труд»
#президент
#рпц
#соревнования
#отец
#фонд
#подмосковье
#шахматы
#чемпионат
Читайте нас в
Футболист Даев: «Ожидал от ЦСКА большего»
13 декабря 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявил, что от команды в этом сезоне РПЛ ожидал больших результатов, чем она смогла показать.
При этом, он высказал уверенность в том, что ЦСКА всё-таки войдут в тройку лидеров по результатам сезона.

«Ожидал от ЦСКА большего. В каких-то матчах ЦСКА недобрал очки, поэтому армейцы могли быть выше в турнирной таблице. Из-за невнимательности ЦСКА пропустил гол от «Краснодара». Наверное, Федотов все высказал футболистам. <…> Думаю, они будут выше и займут место в тройке. Надеюсь, команда проведет работу над ошибками», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Даев.

Сейчас ЦСКА занимает 8 место в таблице РПЛ.

Читайте также:

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Тренер Силкин: «Краснодар» здорово провёл осеннюю часть»

Футболист Горшков: «Зениту» не хватило стабильности в этом сезоне
#спорт
#рпл
#очки
#футболист
Читайте нас в
Футболистам испанской «Барселоны» запретили пользоваться душем на стадионе
13 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto/nikkytok

В целях экономии воды, дефицит которой ощущается из-за сильной засухи, власти испанской провинции Каталония (Женералитет) запретили пользоваться душем на всех спортивных объектах. Ограничение коснулось также игроков футбольных клубов «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол».
Более девяти миллионов жителей Испании, особенно в провинциях Андалусия и Каталония, страдают от ограничений на пользование водой, введенных правительством из-за засухи, передает газета Mundo Deportivo. Футболисты не стали исключением. Испанскому гранду придётся компенсировать использование воды в спортивном комплексе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», где тренируется «Барселона», и на стадионе «Олимпик Луис Компанис», где она сейчас играет.

По словам министра Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давида Маскорта, если команда хочет продолжать поливать газоны на футбольных полях, ей придётся компенсировать эти затраты, а также не принимать душ.

Читайте также:

В Турции призывают экономить воду из-за засухи

Европе предрекли водный кризис из-за засухи и плохой политики

Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи
#газоны
#футбол
#душ
#запрет
#вода
Читайте нас в
Две мытищинские спортсменки выиграли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу
13 декабря 2023, 16:18

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Спортсменки из Мытищ Арина Лукьяненко и Ольга Ильина победили на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Соревнования проходили в Туле. Около 300 участников состязались в троеборье и троеборье классическом. 
«Наши девушки оказались сильнее 300 спортсменов из разных регионов России. Лукьяненко в весовой категории 57 кг победила на первенстве ЦФО, а Ильина завоевала золотую медаль на чемпионате ЦФО в весе 47 кг», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она рассказала, что обе девушки – воспитанницы Центра детско-юношеского спора Мытищ, тренируются у Елизаветы Никитиной и Николая Малова
 
Впереди у них выступление на чемпионате России. Купецкая пожелала спортсменкам побед и рекордов. 

Читайте также:

В Московской области стартует третий сезон «Выходи во двор»

Гроссмейстер Карякин сыграл на форуме «Россия» с чемпионом мира среди детей

В Балашихе по просьбам жителей реконструировали легендарный стадион «Труд»
 
#мытищи
#спорт
#юлия купецкая
#чемпионат
#первенство
#цфо
#спортсмены
#соревнования
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Московской области стартует третий сезон «Выходи во двор»
13 декабря 2023, 09:46

Фото: istockphoto /JohnAlexandr

В Подмосковье стартует третий зимний сезон уникального проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках проекта «Выходи во двор» звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Подмосковья и проводят настоящие матчи.

Первая игра третьего сезона состоится 17 декабря на ледовой арене «Витязь» в Подольске.В первом матче сезона 2023/2024 встретятся  любительская команда из Подольска и команда чемпионов мира и Европы по хоккею, в составе Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Виталия Прохорова, Вячеслава Буцаева, Алексея Терещенко, Дмитрия Калинина, Сергея Соина, Рафаэля Батыршина и Сергея Конькова.

Кроме этого, перед началом игры для всех желающих будет проведен мастер-класс от двукратного обладателя кубка Гагарина Сергея Конькова. Также для гостей пройдут автограф-сессии с хоккеистами.

Стоит отметить, что за прошлые два сезона только один раз команда любителей смогла обойти команду профессионалов.

Читайте также:

Гроссмейстер Карякин сыграл на форуме «Россия» с чемпионом мира среди детей

Назван самый травмоопасный детский спорт

В Московской области завершился турнир по хоккею с мячом
#подмосковье
#витязь
#игра
#звёзды
#игры
#выходи во подольск
#хоккей
Читайте нас в
Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов
«Арсенал», «Реал Сосьедад» и еще шесть клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 02:00

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023 получили свои билеты.
Из группы А в следующий этап турнира прошли мюнхенская «Бавария» и датский «Копенгаген».

Лидерство в группе В заняли лондонский «Арсенал» и голландский ПСВ. Также в плей-офф попали мадридский «Реал» и итальянский «Наполи» (группа С), испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» (группа D).

Российские футбольные клубы не участвуют в еврокубках в сезоне-2023/2024. Они были исключены из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций по решению УЕФА.

Остальные участники плей-офф определятся 13 декабря. Финал турнира запланирован на 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Читайте также:

Президент ФК «Анкарагюджю» Коджа после матча выбежал на поле и избил судью

Всемирный день футбола 2023: история и традиции праздника

Сербская «Црвена Звезда» побила многолетний рекорд домашних побед подряд
#лидерство
#уефа
Читайте нас в
Гроссмейстер Карякин сыграл на форуме «Россия» с чемпионом мира среди детей
12 декабря 2023, 22:38

Фото: Минспорт МО

Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин сыграл с чемпионом мира среди мальчиков до восьми лет Романом Шогджиевым. Матчи состоялись на выставке-форуме «Россия».
«В День республики Калмыкия Карякин и Шогджиев провели две партии. Встреча прошла на стенде республики. Первая партия завершилась вничью, вторая - победой Карякина», – передаёт ТАСС.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. На ней демонстрируют важнейшие достижения страны в экономике, науке, культуре, спорте, общественной жизни. Экспозиции представляют все регионы страны, в том числе Московская область.
 
Читайте также:

В Московской области открыли Шахматную академию Сергея Карякина

Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья

Шахматные турниры в усадьбе Гребнево собрали более 700 участников
#шахматы
#спорт
#вднх
#выставка
#форум
#россия
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Балашихе по просьбам жителей реконструировали легендарный стадион «Труд»
12 декабря 2023, 22:27

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Балашихе завершилась реконструкция стадиона «Труд». Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который закончил проверку работ в спортшколе олимпийского резерва «Балашиха».
«Обновление старейшего физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа стартовало в ноябре 2021 года. В двухэтажном здании площадью 4,8 тыс «квадратов» заменили трибуны, реконструировали футбольное и бейсбольное поля. Проведено устройство парковки, благоустройство территории. Установленное освещение позволит любителям спорта тренироваться круглосуточно», – говорится в сообщении. 
В надзорном ведомстве напомнили, что стадион «Труд» был построен в 1928 году. В секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики на стадионе занимаются более 2 тыс детей. Провести реконструкцию попросили жители. 

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ремонте спортсооружений в регионе

Московская область впервые признана самым спортивным регионом России

Госпрограмма «Спорт» позволила обновить спортивные сооружения Волоколамска
#главгосстройнадзор мо
#реконструкция
#стадион
#балашиха
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Назван самый травмоопасный детский спорт
Исследование: Самым опасным детским спортом стал футбол
12 декабря 2023, 17:04

Фото: istockphoto.com/matimix

Исследование «АльфаСтрахование» показало, что футбол стал лидером детского спорта по травмоопасности.
Отмечается, что на него приходится 35% всех травм детей, полученных на спортивных секциях или в результате занятий спортом. Так, чаще всего на занятиях по футболу случаются переломы, ушибы, растяжения и т. д.
Второе место по детской травмоопасности занимает хоккей, где чаще всего случаются травмы головы и переломы.

Как пишет Газета.ру, а третьем месте в этом рейтинге – фигурное катание.

Также весьма травматичными считаются боевые искусства, среди которых карате, бокс, и самбо.

Ранее перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито.Работы провели опрос среди 2 тыс. респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.

Читайте также:

Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом

Исследование: Прошедшей осенью россияне часто приобретали товары на распродажах

Специалисты ВЦИОМ выяснили уровень доверия россиян своему президенту
#травмы
#фигурное катание
#дети
#футбол
#хоккей
Читайте нас в
Первенство городского округа по сумо провели в Серебряных Прудах
12 декабря 2023, 15:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Первенство городского округа по сумо прошло в Серебряных Прудах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования прошли на спорткомплексе «Молодёжный». В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2009-2011 годов рождения в разных весовых категориях.

Первенство было посвящено памяти воина-интернационалиста Храмшина В.Г. 

По итогам соревнований спортсмены Серебряных Прудов завоевали 20 призовых мест.

Обладателями золотых медалей среди юношей стали Ватрушкин Кирилл, Ашотян Антонио и Дадашев Эмин. Серебряными призерами стали Юшин Глеб, Манукян Давид, Якурин Федор, Мокин Виталий и Головин Никита. Сумоисты Селихов Матвей, Айрапетян Григорий, Шаталов Егор, Соболев Тимур и Шашакин Антон получили бронду.

Кроме этого, в женском зачете серебряными призерами стали Венарская Александра и Ландыс Зарина. Бронзовые медали получили Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Иванова Александра, Герасимова Анастасия и Боброва Анастасия.

Читайте также:

В Серебряных Прудах прошел межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей

В Серебряных Прудах прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Девять катков будут работать в этом сезоне в Серебряных Прудах
#медали
#первенство
#соревнования
#спортсмены
#серебряные пруды
#подмосковье
#борьба
Читайте нас в
Достижения.рф