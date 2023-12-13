В Московской области стартует третий сезон «Выходи во двор»

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В Подмосковье стартует третий зимний сезон уникального проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках проекта «Выходи во двор» звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Подмосковья и проводят настоящие матчи.
Первая игра третьего сезона состоится 17 декабря на ледовой арене «Витязь» в Подольске.В первом матче сезона 2023/2024 встретятся любительская команда из Подольска и команда чемпионов мира и Европы по хоккею, в составе Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Виталия Прохорова, Вячеслава Буцаева, Алексея Терещенко, Дмитрия Калинина, Сергея Соина, Рафаэля Батыршина и Сергея Конькова.
Кроме этого, перед началом игры для всех желающих будет проведен мастер-класс от двукратного обладателя кубка Гагарина Сергея Конькова. Также для гостей пройдут автограф-сессии с хоккеистами.
Стоит отметить, что за прошлые два сезона только один раз команда любителей смогла обойти команду профессионалов.
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Первая игра третьего сезона состоится 17 декабря на ледовой арене «Витязь» в Подольске.В первом матче сезона 2023/2024 встретятся любительская команда из Подольска и команда чемпионов мира и Европы по хоккею, в составе Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Виталия Прохорова, Вячеслава Буцаева, Алексея Терещенко, Дмитрия Калинина, Сергея Соина, Рафаэля Батыршина и Сергея Конькова.
Стоит отметить, что за прошлые два сезона только один раз команда любителей смогла обойти команду профессионалов.
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Мира Полтева