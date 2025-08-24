Достижения.рф

Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой в Зале теннисной славы

Мария Шарапова (Фото: Instagram* @mariasharapova)

Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, введенной в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в Ньюпорте, где о достижении спортсменки объявила её бывшая соперница Серена Уильямс.



Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова удостоилась высшей теннисной награды — введения в Международный зал славы в Ньюпорте. Церемония induction прошла с участием легенд спорта, включая Серену Уильямс, которая лично объявила о награждении своей давней соперницы. Шарапова стала третьей россиянкой в истории после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, удостоенной этой чести.

«Я отдала свою жизнь теннису, а теннис подарил мне жизнь. И это было прекрасно», — сказала Шарапова во время торжественной речи.

Экс-первая ракетка мира завершила карьеру в 2020 году, имея в активе 36 титулов WTA в одиночном разряде.

После завершения выступлений спортсменка переехала в США, где развивает бизнес-проекты и занимается благотворительностью.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

