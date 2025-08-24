Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой в Зале теннисной славы
Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, введенной в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в Ньюпорте, где о достижении спортсменки объявила её бывшая соперница Серена Уильямс.
Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова удостоилась высшей теннисной награды — введения в Международный зал славы в Ньюпорте. Церемония induction прошла с участием легенд спорта, включая Серену Уильямс, которая лично объявила о награждении своей давней соперницы. Шарапова стала третьей россиянкой в истории после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, удостоенной этой чести.
«Я отдала свою жизнь теннису, а теннис подарил мне жизнь. И это было прекрасно», — сказала Шарапова во время торжественной речи.
Экс-первая ракетка мира завершила карьеру в 2020 году, имея в активе 36 титулов WTA в одиночном разряде.
После завершения выступлений спортсменка переехала в США, где развивает бизнес-проекты и занимается благотворительностью.
