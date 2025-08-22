«Станет мифологией»: Анатолий Воробьёв высказался о работе Валерия Карпина

22 августа 2025, 16:16

Анатолий Воробьёв высказался о матчах сборной России и совмещении Карпина

Фото: Istock/Augustas Cetkauskas

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв прокомментировал календарь товарищеских матчей сборной России и совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера национальной команды и московского «Динамо».





В беседе с «Metaratings.ru» Воробьёв отметил, что график предстоящих игр мог бы быть для Карпина более щадящим.

«В РФС поступили по отношению к Карпину не очень гуманно. Ему надо было дать отдохнуть от «Динамо» и сыграть с кем-то вроде Брунея или Гренады. Но и Перу — весьма символичная страна. Через несколько лет чемпионство «Динамо» станет такой же мифологией, как цивилизация инков», — высказался Анатолий.