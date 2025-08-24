Украинец отошел от россиянина-одноклубника после победы ПСЖ
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отошел от российского одноклубника Матвея Сафонова после победы парижан над «Анже», сообщает Metaratings.
В матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ выиграл у «Анже» со счетом 1:0. Сафонов провел встречу в запасе. После игры команда попрощалась с уходящим голкипером Джанлуиджи Доннарумой — во время церемонии Забарный оказался рядом с Сафоновым и намеренно отошел в сторону.
21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал их отношения, отметив, что между россиянином и украинцем конфликта нет и они не вовлечены в политические споры.
Ранее сообщалось, что Забарный и Сафонов сидели в соседних креслах во время перелета на матч за Суперкубок УЕФА, а на первой тренировке в ПСЖ Забарный разговаривал с Сафоновым по‑русски. Сам Забарный подписал контракт с клубом 12 августа. Первоначально появлялась информация, что он отказывался от перехода из‑за Сафонова; клуб предлагал россиянину варианты ухода, однако тот решил остаться в Париже.
Читайте также: