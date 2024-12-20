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17 спортсменов из Подмосковья участвуют в чемпионате России по конькобежному спорту

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В Конькобежном центре «Коломна» начался чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В сборную Московской области вошли 17 спортсменов, которые с 19 по 22 декабря 2024 года будут бороться за призовые места на главном старте года, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Региональная сборная примет участие во всех заявленных дисциплинах на чемпионате: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров для женщин, 5000 метров и 10 000 метров, а также в масс-старте на 16 кругов, командном забеге-спринте на 3 круга и командной гонке на 6 или 8 кругов.

В течение четырёх соревновательных дней будут разыграны 16 комплектов медалей, соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 20 регионов страны.



​Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне после четырёхлетнего перерыва. В 2024 году Московская область принимает эти соревнования уже в 21-й раз. Трансляция турнира доступна по ссылке.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Волейболистки Гамова и Махно проведут тренировку для участников Школьной лиги
19 декабря 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Очередную тренировку для участников подмосковной Школьной лиги проведут титулованные волейболистки Екатерина Гамова и Леся Махно. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Мастер-класс состоится 23 декабря в универсальном спортивном комплексе стадионы «Орион» в Балашихе, где завершается капремонт. Начало – в 14:00.

Гамова – одна из самых узнаваемых российских спортсменок, 14 лет выступала за сборную страны. Она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, 11-кратная чемпионка России.

Махно – чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка России, трёхкратная обладательница Кубка страны и трёхкратный призёр Лиги чемпионов.
«Волейболистки проведут разминку для юных спортсменок Балашихинской школьной лиги и ответят на их вопросы. Тренировка состоится перед товарищеским матчем сборных команд девочек по волейболу, куда вошли лучшие игроки по прошедших соревнований от всех команд Школьной лиги округа», – отметили в ведомстве.
После матча на площадке стадиона «Орион» пройдет «Битва физруков». Соревнования будут организованы между учителями физкультуры двух дивизионов Балашихинской школьной лиги – «Север» и «Юг». Участники поборются за звание лучшей сборной в четырёх спортивных дисциплинах Лиги: волейболе, баскетболе 3×3, футзале и шахматах. Турнир учителей физкультуры стартует с матча по волейболу.

Как напомнили в министерстве, в первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

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Спортивные секции в Московской области станут бесплатными для трудных детей
19 декабря 2024, 15:06

Фото: iStock / matimix

В Подмосковье дети, состоящие на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, будут заниматься спортом бесплатно. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы на последнем заседании осенней сессии.
Законопроект подготовила подмосковная прокуратура. Проект предусматривает льготы таким детям в виде бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в государственных и муниципальных учреждениях региона.
«Это позволит ребятам проводить внеурочное время с пользой, будет способствовать предупреждению безнадзорности и антиобщественной деятельности несовершеннолетних», – сказала замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Наталья Михлина.
Как говорится в пояснительной записке к документу, число трудных детей в Московской области превышает 7,8 тыс.

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#московская область
#социальная поддержка
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Стало известно, каких бойцов в свою лигу хочет подписать «Наше Дело»
Спортдиректор «Нашего Дела» Гулян: с радостью подписал бы Гончарова и Борисова
19 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/Artur Didyk

Спортдиректор «Нашего Дела» Армен Гулян признался, что с радостью подписал бы в свою лигу бойцов Евгения Гончарова и Олега Борисова. Однако, по его словам, АСА вряд ли их отпустит.
«Борисов нам интересен, но я сомневаюсь, что ACA его отпустит. Он является знаковым бойцом и бывшим чемпионом лиги. <…> Гончаров тоже интересен. Прежне всего, противостоянием с Хадисом Ибрагимовым, но я не верю, что Асланбек Бадаев (вице-президент ACA) отпустит такого яркого бойца в другую лигу. Если это произойдет, мы готовы вести переговоры», — поделился Гулян в интервью MMA.Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что соперника бойца Александра Емельяненко объявят перед самым началом боя, который состоится в субботу, 21 декабря, в рамках NFL. Отмечалось, организаторы хотят устроить зрителям сюрприз.

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Акинфеева назвали гарантом высокого положения ЦСКА
Канчельскис: без Акинфеева положение ЦСКА было бы ниже
19 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/matimix

Российский вратарь Игорь Акинфеев является надежным игроком, без которого положение ЦСКА в турнирной таблице РПЛ было бы ниже. Об этом заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, перечисляя лучших, по его мнению, футболистов этого сезона Российской Премьер-Лиги.
«Батраков мне очень понравился. Неудивительно, что он получил награду «Первая пятерка». Также назвал бы Игоря Акинфеева, который до сих пор очень надежен. Не перестаю им удивляться. Многие его списывали и до сих пор списывают. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже. Если брать иностранцев, то пусть будет Угальде. Во второй части чемпионата будет интересно понаблюдать», — сказал Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 31 очком в запасе, занимая шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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Исмаилов о ссоре Шлеменко и Емельяненко: допинг-контроля нет, обсуждать нечего
19 декабря 2024, 13:43

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.
«Если это не запрещено, какая может быть проблема? Хочешь, так выходи на бой, хочешь — по-другому. <...> Допинг-контроля нет, и рассуждать не о чем. Право бойца — делать или не делать, раз он дерется в организации, не делающей акцент на допинг-контроле», — пояснил Исмаилов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Шлеменко 15 декабря победил Анатолия Токова раздельным решением судей на турнире RCC 21. Перед началом поединка и по его окончании он раскритиковал команду Fedor Team, которая затем привела к конфликту с ее основателем Федором Емельяненко.

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Овечкина назвали выдающейся личностью
Продюсер Капанец: Овечкин вряд ли побьет рекорд Гретцки в этом сезоне
19 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/vchal

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является выдающейся личностью, к нему приковано внимание из-за его погони за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Об этом заявил продюсер Олег Капанец. По его словам, Овечкину вряд ли удастся поставить новый рекорд в этом сезоне из-за полученной травмы.
«Пока не побьет рекорд, он в НХЛ не закончит. Может, если бы не травма, добрался бы до Гретцки уже в этом сезоне, но теперь вряд ли. <…> Да это же во всех новостях, хочешь не хочешь, а видишь. Открываешь интернет — новый гол, счетчик обновился, осталось столько-то шайб. Иногда даже раздражает: сколько можно об этом?!», — поделился продюсер в беседе с RT.
Тем временем другой канадец, нападающий Эрик О'Делл, наоборот, играет в России и заключил контракт с «Ак Барсом». Как выяснили Metaratings.ru, он будет играть в клубе до конца нынешнего сезона и заработает на этом 30 млн рублей.
«Игрок присоединится к казанской команде после 25 декабря (игра в Минске). Таким образом, он может дебютировать за казанцев 28 декабря в домашнем матче против «Трактора», — отмечает портал.
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Ушёл из жизни олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов
19 декабря 2024, 12:39

Владимир Дорохов (Фото: РИА Новости/Валерий Лозовский)

Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался в возрасте 70 лет, говорится в сообщении на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщаются.

Дорохов в составе сборной СССР по волейболу выиграл золото на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также завоевал серебряную награду на Играх 1976 года в Монреале. Он является двухкратным чемпионом мира (1978, 1982), обладателем Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратным чемпионом Европы.

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#олимпиада
#золото
#волейбол
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Юные регбистки из Подмосковья одержали победу на всероссийских соревнованиях
19 декабря 2024, 11:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда «Лосино-Петровский-1» заняла первое место на всероссийских соревнованиях «Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финал турнира вышли команды «Лосино-Петровский-1» и сборная Мордовии. Матч завершился со счётом 25:15 в пользу подмосковных спортсменок», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовую медаль турнира завоевала ещё одна команда из Московской области: «Сокол Ladies» из Ступина. За третье место ступинские регбистки сразились с командой из Сан-Петербурга и одержали победу.

«Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет проводился в Саранске, в соревнованиях приняли участие 16 команд из 11 регионов — Подмосковья, Москвы, Дагестана, Санкт-Петербурга, Мордовии, Владимира, Кузбасса, Татарстана, Калининградской, Нижегородской и Челябинской областей.

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Бойцу Емельяненко вынесли приговор после уличного конфликта
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы после уличного конфликта
18 декабря 2024, 18:44

Фото: istockphoto/AMilkin

Полтора года колонии после уличного конфликта получил боец Иван Емельяненко, передает РИА Новости, ссылаясь на адвоката звезды спорта Сергея Карпеева.
«Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», — прокомментировал защитник.
Карпеев добавил, что фигурант уголовного дела полностью признал вину и раскаялся еще на стадии предварительного расследования. Если приговор не обжалуют, Емельяненко будет отбывать наказание на общем режиме.

Дело рассматривалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Иван Емельяненко является младшим братом Фёдора и Александра. Его дебют на спортивной арене состоялся в мае прошлого года.

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