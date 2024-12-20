17 спортсменов из Подмосковья участвуют в чемпионате России по конькобежному спорту

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Конькобежном центре «Коломна» начался чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В сборную Московской области вошли 17 спортсменов, которые с 19 по 22 декабря 2024 года будут бороться за призовые места на главном старте года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Региональная сборная примет участие во всех заявленных дисциплинах на чемпионате: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров для женщин, 5000 метров и 10 000 метров, а также в масс-старте на 16 кругов, командном забеге-спринте на 3 круга и командной гонке на 6 или 8 кругов.
В течение четырёх соревновательных дней будут разыграны 16 комплектов медалей, соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 20 регионов страны.
Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне после четырёхлетнего перерыва. В 2024 году Московская область принимает эти соревнования уже в 21-й раз. Трансляция турнира доступна по ссылке.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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В течение четырёх соревновательных дней будут разыграны 16 комплектов медалей, соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 20 регионов страны.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне после четырёхлетнего перерыва. В 2024 году Московская область принимает эти соревнования уже в 21-й раз. Трансляция турнира доступна по ссылке.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова