Юные регбистки из Подмосковья одержали победу на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковная команда «Лосино-Петровский-1» заняла первое место на всероссийских соревнованиях «Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финал турнира вышли команды «Лосино-Петровский-1» и сборная Мордовии. Матч завершился со счётом 25:15 в пользу подмосковных спортсменок», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзовую медаль турнира завоевала ещё одна команда из Московской области: «Сокол Ladies» из Ступина. За третье место ступинские регбистки сразились с командой из Сан-Петербурга и одержали победу.
«Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет проводился в Саранске, в соревнованиях приняли участие 16 команд из 11 регионов — Подмосковья, Москвы, Дагестана, Санкт-Петербурга, Мордовии, Владимира, Кузбасса, Татарстана, Калининградской, Нижегородской и Челябинской областей.
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