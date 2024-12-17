Подмосковная велогонщица Ушакова завоевала медаль международных соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представительница Московской области Александра Ушакова заняла второе место на третьем этапе международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из Подмосковья завоевала серебряную медаль по итогам женских стартов. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Удмуртии, а третье место заняла велогонщица из Чувашии», — говорится в сообщении.Отмечается, что условия гонки были крайне непростыми: к сложностям кроссовой трассы прибавился снегопад.
Турнир «Велотрек» проводился в Майкопе с 13 по 15 декабря. Четвёртый этап велогонки — «Ипподром» будет проходить там же 21-22 декабря.
Читайте также:
Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве
Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
Лев Каштанов