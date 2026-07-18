19-летняя чемпионка России по гимнастике вышла замуж за 26-летнего хоккеиста

18 июля 2026, 10:24

Чемпионка-гимнастка Попова рассказала, что вышла замуж за хоккеиста Гоголева

Павел Гоголев и Анна Попова (Фото: Инстаграм*/anna_popova_0302)

Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова вышла замуж за хоккеиста тольяттинской «Лады» Павла Гоголева. Об этом она сообщила в своем Instagram*-аккаунте.





Свадебное торжество состоялось 17 июля. Об отношениях спортсменов стало известно в первой половине мая этого года, о помолвке пара объявила в июне.



Попова — мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Игр стран БРИКС, победительница и медалистка чемпионатов России. В 2023–2024 годах она входила в основной состав сборной России. Из-за проблем со спиной гимнастке проводили операцию на позвоночнике, в 2025-м ее ждал длительный курс реабилитации. Несмотря на четыре титановых позвонка, девушка вернулась к выступлениям в шоу.



Гоголев играет в тольяттинской «Ладе» на позиции нападающего. С 2023 по 2025 год он защищал цвета «Сибири», а до этого выступал в канадских и американских клубах. В составе тольяттинской команды хоккеист играет с осени прошлого года.



*Запрещен в РФ