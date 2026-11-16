19-летняя россиянка Андреева одолела украинскую теннисистку Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

16 ноября 2026, 01:10

Теннисистка Андреева обыграла украинку Свитолину и завоевала титул WTA

Мирра Андреева (Instagram* / @_mirraandreeva_)

Российская теннисистка Мирра Андреева вписала свое имя в историю мирового тенниса, впервые в карьере завоевав титул Итогового турнира WTA. В решающем матче, который проходил на кортах Индиан-Уэллса (США), 19-летняя спортсменка в упорной борьбе обыграла украинку Элину Свитолину, пишет телеграм-канал SHOT.