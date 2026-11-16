19-летняя россиянка Андреева одолела украинскую теннисистку Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева вписала свое имя в историю мирового тенниса, впервые в карьере завоевав титул Итогового турнира WTA. В решающем матче, который проходил на кортах Индиан-Уэллса (США), 19-летняя спортсменка в упорной борьбе обыграла украинку Элину Свитолину, пишет телеграм-канал SHOT.
Путь к трофею для россиянки выдался безупречным. На групповом этапе Андреева одержала победы во всех трех матчах, заняв уверенное первое место в своем квартете. В полуфинале она сломила сопротивление местной фаворитки, американки Джессики Пегулы, обеспечив себе выход в финал.
Для Мирры этот сезон уже стал историческим. Ранее в этом году она совершила прорыв на грунтовых кортах Франции, впервые в карьере выиграв турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Победа на WTA стала логичным продолжением ее феноменального прогресса и закрепила за ней статус одной из главных звезд мирового тенниса.
Титул в Индиан-Уэллсе принес россиянке не только престижный трофей, но и рекордный в карьере призовой фонд. Кроме того, теперь ей гарантировано место в топ-3 мирового рейтинга по итогам сезона.
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