Молодежная сборная России не выступит на ЧМ-2027 по хоккею в Канаде

15 ноября 2026, 22:20

В Канаде не допустят молодежную сборную России по хоккею до ЧМ-2027

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение сохранить Канаду в качестве принимающей стороны молодежного чемпионата мира 2027 года, несмотря на ранее вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) предписание допустить российские сборные к международным турнирам. Об этом говорится в официальном заявлении IIHF.





Таким образом, молодежная сборная России не сможет принять участие в турнире. Ранее, 30 октября, CAS обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Однако канадские власти отказались пускать российских игроков даже при наличии действующих виз.





«После тщательной оценки возможности альтернативных договоренностей Совет решил, что Канада останется принимающей стороной, и турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире», — отмечается в сообщении федерации.