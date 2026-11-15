Молодежная сборная России не выступит на ЧМ-2027 по хоккею в Канаде
В Канаде не допустят молодежную сборную России по хоккею до ЧМ-2027
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение сохранить Канаду в качестве принимающей стороны молодежного чемпионата мира 2027 года, несмотря на ранее вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) предписание допустить российские сборные к международным турнирам. Об этом говорится в официальном заявлении IIHF.
Таким образом, молодежная сборная России не сможет принять участие в турнире. Ранее, 30 октября, CAS обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Однако канадские власти отказались пускать российских игроков даже при наличии действующих виз.
«После тщательной оценки возможности альтернативных договоренностей Совет решил, что Канада останется принимающей стороной, и турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире», — отмечается в сообщении федерации.В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что IIHF нарушила обязательное к исполнению решение суда. Российская сторона намерена добиваться восстановления прав спортсменов и возмещения причиненного ущерба всеми доступными правовыми способами. В связи с невыполнением решения CAS международной федерации теперь грозят иски и многомиллионные штрафы.