Врач сборной России оказал помощь украинскому спортсмену на ЧМ по самбо

11 ноября 2026, 23:58

Фото: iStock/3dmitry

На 50‑м юбилейном чемпионате мира по самбо в Ташкенте произошёл тревожный эпизод во время поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг. 8 ноября украинский спортсмен Владислав Руднев потерял сознание после удушающего приёма, который провёл россиянин Асланбек Кодзаев.