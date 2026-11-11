Врач сборной России оказал помощь украинскому спортсмену на ЧМ по самбо
На 50‑м юбилейном чемпионате мира по самбо в Ташкенте произошёл тревожный эпизод во время поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг. 8 ноября украинский спортсмен Владислав Руднев потерял сознание после удушающего приёма, который провёл россиянин Асланбек Кодзаев.
На помощь Рудневу оперативно пришли представители грузинской и российской команд. Первую помощь спортсмену оказал врач сборной РФ по самбо.
В этом же турнире Асланбек Кодзаев стал обладателем золотой медали в своей весовой категории. Ранее российский самбист уже добивался мирового признания, став чемпионом мира в категории до 82 кг.
Чемпионат мира по самбо проходил в Ташкенте с 6 по 8 ноября. Сборная России выступила под национальным флагом и заняла первое место в медальном зачёте, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.
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