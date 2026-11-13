«Он не ребёнок»: Круговой высказался о невызове Глушенкова в сборную России
Футболист Круговой: сомневаюсь, что Глушенков расстроится из-за невызова на ЧМ
Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал ситуацию с невызовом Максима Глушенкова в национальную команду.
В беседе с «РБ Спорт» Круговой согласился с мнением, что после выхода Глушенкова в одном из матчей команда играла в меньшинстве. Кроме того, он разделяет позицию, что сборной не нужен игрок, который не хочет за неё выступать.
«Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребёнок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть 10 минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — задался вопросом спортсмен.Футболист предположил, что Глушенков отдохнёт в паузу и будет готовиться к матчу с «Рубином». Напомним, полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не получил вызов на ноябрьский сбор сборной России.