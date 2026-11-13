«Он не ребёнок»: Круговой высказался о невызове Глушенкова в сборную России

13 ноября 2026, 17:59

Футболист Круговой: сомневаюсь, что Глушенков расстроится из-за невызова на ЧМ

Фото: Istock/Pixfly

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал ситуацию с невызовом Максима Глушенкова в национальную команду.





В беседе с «РБ Спорт» Круговой согласился с мнением, что после выхода Глушенкова в одном из матчей команда играла в меньшинстве. Кроме того, он разделяет позицию, что сборной не нужен игрок, который не хочет за неё выступать.

«Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребёнок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть 10 минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — задался вопросом спортсмен.