Масалтин: Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартак» будет непредсказуемым

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Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком», отметив, что игра будет непредсказуема.
«Думаю, команды будут играть полурезервными составами. На первый план выйдет мастерство резервистов. Мы видели, что резервные составы хороши у «Спартака» и «Динамо». Матч получится непредсказуемым. Думаю, команды не будут играть от обороны», — допустил в беседе с Газета.ру Масалитин.
А бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказал мнение о том, что игры в первых десяти турах нового сезона РПЛ даются «Спартаку» довольно тяжело.
«Обычно к десятому туру уже становится понятно, что есть у команды. Станкович был футболистом высочайшего класса, но в позиционной атаке у «Спартака» не изменилось ничего. «Спартаку» эти матчи даются очень тяжело. Они практически не понимают, что делать, когда владеют мячом. «Спартак» за десять туров в этом компоненте должен был прибавить. Психологически Станкович — отличный мотиватор, особенно для такой команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Радимов.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение о том, что Александр Мостовой вряд ли станет главным тренером «Спартака».
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