Профессор Леднев раскрыл метод стать известным футболистом

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Вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил, что для того, чтобы стать известным футболистом, спортсмену необходимо развивать постоянно свои навыки и талант.
«Очень важно талант и природные способности постоянно развивать, то есть «пахать» на тренировках. Поэтому талантливые футболисты должны проявлять трудолюбие. Казалось бы, это прописные истины и все их знают, но в реальной жизни все происходит по-разному. Попробуем привести несколько разных примеров из футбольной истории», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru специалист.
Однако, для развития карьеры спортсмену необходима и поддержка как команды, так и тренера. Так, например, полузащитник «Алании» Азамат Засеев, ранее выступавший за «Уфу», высказался о причинах ухода из команды, которую на тот момент возглавлял тренер Вадим Евсеев. Одним из факторов, повлиявших на такое решение, он назвал отсутствие некоторого участия.
«Я стал реже играть, почувствовал в раздевалке, что мои эмоции иссякли. Возможно, влияло, что я не чувствовал поддержки от Вадима Евсеева, тогда я понял, что нужно что-то менять. Евсеев не видел меня в составе. Я понимал, что терпеть и ждать его отставки неправильно. Мы прилетели в Екатеринбург, тогда же мне позвонили из «Алании» и предложили вернуться домой. Что-то во мне ёкнуло», — поделился в беседе с Metaratings.ru Засеев.
Ранее агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».
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