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Профессор Леднев раскрыл метод стать известным футболистом

Профессор Леднев рекомендовал развивать талант футболистам
02 октября 2024, 17:32
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил, что для того, чтобы стать известным футболистом, спортсмену необходимо развивать постоянно свои навыки и талант.
«Очень важно талант и природные способности постоянно развивать, то есть «пахать» на тренировках. Поэтому талантливые футболисты должны проявлять трудолюбие. Казалось бы, это прописные истины и все их знают, но в реальной жизни все происходит по-разному. Попробуем привести несколько разных примеров из футбольной истории», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru специалист.

Однако, для развития карьеры спортсмену необходима и поддержка как команды, так и тренера. Так, например, полузащитник «Алании» Азамат Засеев, ранее выступавший за «Уфу», высказался о причинах ухода из команды, которую на тот момент возглавлял тренер Вадим Евсеев. Одним из факторов, повлиявших на такое решение, он назвал отсутствие некоторого участия.



«Я стал реже играть, почувствовал в раздевалке, что мои эмоции иссякли. Возможно, влияло, что я не чувствовал поддержки от Вадима Евсеева, тогда я понял, что нужно что-то менять. Евсеев не видел меня в составе. Я понимал, что терпеть и ждать его отставки неправильно. Мы прилетели в Екатеринбург, тогда же мне позвонили из «Алании» и предложили вернуться домой. Что-то во мне ёкнуло», — поделился в беседе с Metaratings.ru Засеев.

Ранее агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».

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«Русский балет» представил на гастролях Китае произведения Чайковского
02 октября 2024, 18:00

Фото: Александр Филькин

В Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет», рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области. Выступление организованы в рамках российско-китайского фестиваля, посвящённого 75-летию образования КНР.
«Фестивальные выступления театра с успехом идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика очень популярна в этой стране. Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. Зрители овациями поддерживают технически сложные партии, каскады фуэте и безукоризненную слаженность кордебалета», – отметил в ведомстве.
Фото: сайт театра

После возвращения из Китая «Русский балет» представит уникальную авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева «Девушка и Дракон». Балет, в котором участвует почти вся труппа, создан рамках перекрёстного Года культуры Китая и России. Его поставили в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими корнями, автором музыки к спектаклю, заслуженным деятелем искусства Чжень Гуанем Цзо.

Обновлённая редакция балета будет показана 30 октября на сцене Губернского театра. Подробности можно узнать на сайте Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Фото: Александр Филькин

Театр «Русский балет» был создан в 1981 году. Его бессменный художественный руководитель – выдающийся танцовщик, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Репертуара составляют спектакли, являющиеся классическим наследием мирового балета. Это «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шехеразада», «Бахчисарайский фонтан» и другие.

Фото: Александр Филькин

В коллективе сформирована уникальная труппа танцоров, воспитанная педагогической школой Гордеева. Сегодня в труппе театра работают более 80 танцовщиков, среди которых заслуженные артисты, лауреаты и победители международных конкурсов балета, обладатели профессиональных премий Юлия Звягина, Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев, Дмитрий Котермин, Максим Фомин, Дарья Дарина, Нина Колоскова, Ксения Орёл, Владимир Минеев, Георгий Сорокин, Никита Михайлов и другие.

«Русский балет» ведёт активную гастрольную деятельность в России и за рубежом. Английское издание The Journal называло театр «витриной балетных талантов».

Труппа была удостоена звания «Лучший балетный коллектив Европы». В России «Русский Балет» награждён национальной премией имени основателя русского театра Фёдора Волкова. Коллективу присвоено звание «Академический театр».

Фото: Александр Филькин

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#подмосковье
#московская область
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Фигурист Энберт объяснил решение суда отклонить апелляцию Валиевой
02 октября 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт заявил, что решение Швейцарского верховного суда отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на вердикт Спортивного арбитражного суда является ожидаемым, поскольку на Западе есть общий негласный недопуск российских спортсменов к соревнованиям.
«Наверное, никто не ждал, что что-то изменится. Есть общая ситуация недопуска российских спортсменов, и все последние решения в их отношении не оставляют оптимизма. Дело Валиевой идёт в череде негативных решений для наших спортсменов. Негатива ожидаешь больше, чем позитива. Хочется, чтобы это изменилось, и все вопросы решались положительно для российских спортсменов, чтобы мы видели их на всех возможных турнирах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Энберт.

Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.

Не согласилась с таким мнением заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, заявив, что фигурное катание и сегодня остаётся одним из любимых видов спорта россиян.

«Старые у нас чемпионы или новые — это не имеет значения и отношения к популярности фигурного катания в стране. Чемпионы и замечательные фигуристы у нас есть. Илюше Авербуху не надо огорчаться и говорить, что интерес к фигурному катанию падает. На его спектаклях и ледовых шоу всегда аншлаг. Фигурное катание по-прежнему очень любят в России, это один из самых популярных видов», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Тарасова.

При этом она напомнила, что фигурное катание вместе с тем является очень сложным спортом, которым начинают заниматься с самых ранних лет.

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#тренер
#допинг
#фигурное катание
#шоу
#россияне
#спорт
#суд
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Подмосковная команда завоевала медали всероссийских соревнований по метанию ножа
02 октября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спортивному метанию ножа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали завоевали представительницы Подмосковья Александра Колесникова в состязаниях на дистанциях три и пять метров среди девушек 16-17 лет, а также Варвара Солдаткина среди женщин на дистанции три метра», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в копилку областной сборной принёс Матвей Евланов по итогу соревнований на дистанции четыре метра среди юношей 14-15 лет.

В общекомандном зачёте среди спортсменов 12-17 лет Московская область заняла третье место.

Соревнования проводились в Санкт-Петербурге с 25 по 30 сентября, в них приняли участие свыше 400 спортсменов.

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#чемпионат россии
#первенство
#нож
#спорт
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии
Вяльбе назвала суд в Швейцарии коррумпированным из-за решения по делу Валиевой
02 октября 2024, 14:25

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе назвала суд коррумпированным. Она отметила, что для нее все негативные решения, которые связаны с судами, ожидаемы.

По ее словам, на сегодняшний день на Западе ни от кого нельзя добиться объективных решений.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.

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#суд
#допинг
#фигурное катание
#спорт
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Самбисты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России
02 октября 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по боевому самбо среди юношей 16-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль подмосковной команде принёс самбист из Королёва Отарий Гиоргадзе, выступающий в категории до 71 килограмма. В этой же категории бронзовую награду получил ещё один королёвский спортсмен — Никита Харыбин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали Матвей Смирнов из Воскресенска в весовой категории свыше 98 килограммов и Амин Ермолаев из Королёва в категории до 64 килограммов. И ещё две бронзовые медали в копилку областной сборной положили Александр Генералов из Мытищ в весовой категории до 88 кг и Владислав Лисаев из Королёва в весовой категории до 98 кг.

Такой результат позволил сборной Московской области занять второе место в общекомандном зачёте турнира.

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#самбо
#спорт
#минспорта мо
#медали
#первенство
#московская область
#подмосковье
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В Реутове прошёл турнир по паралимпийским видам спорта
02 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове в ДК «Мир» состоялся спортивный турнир, приуроченный к Паралимпийским играм. В мероприятии приняли участие члены реутовского и балашихинского отделений Всероссийского общества, участники клуба «Риск-М» из Реутова и студенты с ограниченными возможностями здоровья из колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.
Общее количество участников составило 50 человек. Соревнования проводились по паралимпийским видам спорта, таким как настольный теннис, корнхол, шаффлборд и джакколо.

«Любые виды реабилитации, особенно спортивные, очень важный фактор в восстановлении людей с инвалидностью. Ведь спорт – это не только здоровье, но и эмоции и хорошее настроение», — отметила руководитель реутовского отделения ВОИ Людмила Борзенкова.
Накануне реутовчанин Юрий Головин одержал победу над Леонидом Шевчиком из Москвы, участником четырёх Паралимпиад, на чемпионате России по теннису на колясках со счётом 4:3 и вышел в четвертьфинал.

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#турнир
#московская область
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Самбисты из Серпухова завоевали пять медалей престижного турнира
01 октября 2024, 20:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Юные спортсмены из Серпухова завоевали пять медалей на открытом турнире по самбо среди мальчиков и девочек 2008-2016 годов рождения «САМБО MASTER KIDS». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» показали отличные результаты. Золото завоевали Артём Комаров и Энри Арутюнян. Александра Нефёдова заняла второе место. А Илья Корнилов и Тихон Олейников стали бронзовыми призёрами», – отметили в администрации.
Там отметили, что юных самбистов тренируют Мария Ермилова и Сергей Смирнов.

Турнир состоялся в городе Щёкино Тульской области.

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#самбо
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#медали
#награды
#подмосковье
#московская область
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Авербух объяснил падение интереса россиян к фигурному катанию
01 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.
«В России большой интерес к фигурному катанию. Но он все равно падает, потому что нет международных соревнований, нет новых героев в нашем фигурном катании. Наша индустрия живёт, работает, поставлены на поток ледовые шоу. Но для привлечения большего интереса нам не хватает побед на мировой арене. Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Авербух.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом.

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Барбоза заявил о возможности Соболева стать большой фигурой в «Зените»
01 октября 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».
«Александр может стать влиятельной фигурой для «Зенита». Мои слова могут быть спорными, но у него есть все данные, чтобы стать большой фигурой. Если не считать его слова, как он себя вёл и весь процесс перехода, я все равно считаю его сильным игроком», – заявил в беседе с Metaratings.ru Барбоза.

Напомним, Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА с целью вернуться в Европу.

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