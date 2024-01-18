3 млн рублей составит призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Подмосковья по шахматам

Фото: Федерация шахмат МО
Призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Московской области по шахматам составит 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Предполагается, что соревнования станут традиционными и будут проводиться ежегодно. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте федерации.
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