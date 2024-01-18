Футболист Козлов из Подмосковья стал первым россиянином на чемпионате Индии

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Футболист из Московской области Евгений Козлов, играющий за калькуттский клуб «Мохаммедан», стал первым россиянином, вышедшим на поле на чемпионате Индии, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Евгений Козлов родом из Сергиева Посада. Там он начал играть в футбол. Кроме того, спортсмен некоторое время играл за клубы Раменского и Подольска. На его счету также выступления за другие клубы России, а также Латвии и Казахстана», — говорится в сообщении.
В футбольный клуб города Калькутта «Мохаммедан» Евгения пригласил тренер команды Андрей Чернышов. По словам футболиста, именно приглашение Чернышова сыграло решающую роль в выборе клуба.
Читайте также:
Футболист Дьяков объяснил поздний выход команд РПЛ из отпуска
Футболист Давыдов допустил победу «Краснодара» в Чемпионате РФ
Московская область вышла в финал первенства России среди юниорок по баскетболу
Лев Каштанов