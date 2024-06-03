30 команд приняли участие в регате имени Игоря Ченцова в Подмосковье

Свыше 5 тысяч жителей и гостей города Зарайска пришли посмотреть первое выступление команды FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.