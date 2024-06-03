30 команд приняли участие в регате имени Игоря Ченцова в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минспорта МО/ Елена Разина
В Подмосковье определились победители и призёры первого этапа регаты имени Игоря Ченцова Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Ченцова открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.
Соревнования завершились победой команды «АХМАТ» Александра Божко. Экипаж Dolce Vita Инны Балашовой стал вторым, а Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова завоевал бронзу.
Первый этап Tenzor International Cup 2024 проходил с 30 мая по 2 июня в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club в Мытищах. Второй этап состоится с 11 по 14 июля в акватории Пестовского водохранилища.
Старты на территории Московской области проходят при поддержке Минспорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Соревнования завершились победой команды «АХМАТ» Александра Божко. Экипаж Dolce Vita Инны Балашовой стал вторым, а Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова завоевал бронзу.
«Как всегда, всё решалось в последней гонке. У нас было небольшое преимущество по очкам. Нам нужно было прийти в топ-10, независимо от того, какими придут соперники. Конечно, самый яркий момент регаты – когда мы поднялись с 13-го места на первое. Команда отработала, как швейцарские часы. Главный наш козырь – коммуникация в командных гонках. Стараемся развиваться в этом направлении», – поделился Божко.Участниками престижных соревнований стали 30 команд и 125 яхтсменов из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии. За три соревновательных дня состоялось 22 гонки.
Первый этап Tenzor International Cup 2024 проходил с 30 мая по 2 июня в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club в Мытищах. Второй этап состоится с 11 по 14 июля в акватории Пестовского водохранилища.
Старты на территории Московской области проходят при поддержке Минспорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская