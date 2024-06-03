«Чеховские медведи» стали вице-чемпионами международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный клуб «Чеховские медведи» завоевал серебряные медали гандбольного турнира SEHA – Gazprom League. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Решающий матч «Финала четырёх» турнира прошёл в Бресте. В финальном противостоянии представители Подмосковья оспорили награды с белорусским клубом «Мешков Брест». Первый тайм остался за «Медведями». Однако к середине второго тайма брестчане вырвались вперёд, и встреча завершилась со счётом 32:30 (16:17) в пользу хозяев площадки», – говорится в сообщении.Лучшим игроком матча признан Артём Кулак, а самым результативным стал Виктор Фурцев, отправивший в ворота соперника семь мячей.
Как отметили в министерстве, турнир в Бресте стал для подмосковных гандболистов последним в сезоне 2023/2024. В прошлом году «Чеховские медведи» стали его бронзовыми призёрами, а в 2024-м улучшили результат.
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