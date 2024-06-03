На мотофристайл-шоу в Зарайске побывали более 5 тысяч зрителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 5 тысяч жителей и гостей города Зарайска пришли посмотреть первое выступление команды FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Зрители увидели трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня.
Как отметили в министерстве, этим летом выступления команды по мотофристайлу запланированы ещё в четырех подмосковных городах. 15 июня они состоятся в Дмитрове, 23 июня – в Серпухове, 29 июня – в Коломне, 31 августа – в Сергиевом Посаде.
Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«Команду FMX13 в 2007 году основал уроженец Коломны, самый титулованный райдер России Алексей Колесников. Спортсмен участвовал в крупнейшем в мире турнире по фристайл-мотокроссу RedBull XFighters. Он выигрывал этапы чемпионатов Европы и мира по этому виду спорта, становился чемпионом России», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, этим летом выступления команды по мотофристайлу запланированы ещё в четырех подмосковных городах. 15 июня они состоятся в Дмитрове, 23 июня – в Серпухове, 29 июня – в Коломне, 31 августа – в Сергиевом Посаде.
Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская