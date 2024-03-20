Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» сыграют в финальном туре чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Несколько матчей сыграет подмосковная команда «Феникс» в финальном туре чемпионата России по следж-хоккею, который стартовал в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В полуфинальной серии игр до двух побед подмосковные следж-хоккеисты сыграют с командой «Югра» из Ханты-Мансийска. Вторую пару полуфиналистов составили команда «Удмуртия» из Ижевска и «АКМ-следж» из Тулы», — отмечается в сообщении.Соревнования проводятся с 19 по 28 марта в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Следить за ходом матчей можно на официальной странице Паралимпийского комитета РФ в сети «Вконтанкте» в разделе «Видео».
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