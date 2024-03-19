Хоккеистки ступинского «Капитана» стали триумфаторами турнира «Золотая шайба»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва им. В. М. Боброва из Ступина завоевали две золотые и серебряную медали на всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Первое место среди команд девушек 2012-2014 годов рождения заняла команда «Капитан». В категории 2010-2011 годов рождения победу также праздновали юные спортсменки «Капитана». А среди девушек 2007-2009 годов рождения «Капитан» взял серебро, уступив только «Икару» из Татарстана», – говорится в сообщении.Помимо этого, подмосковные хоккеистки вошли в число лучших бомбардиров турнира. Яна Аладышкина и Антонина Парная забросили по 11 шайб, а Инна Невзорова – 10.
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Лора Луганская