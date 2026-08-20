Защитник «Ахмата» назвал одну из лучших команд в российском футболе

20 августа 2026, 01:30

Защитник «Ахмата» Ндонг назвал «Краснодар» одной из лучших команд в РПЛ

Фото: iStock/NiseriN

Футболист «Ахмата» Усман Ндонг поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер‑Лиги (РПЛ). Его слова цитирует Metaratings.ru.





Напомним, в четвёртом туре РПЛ грозненский клуб потерпел поражение от «Краснодара». Встреча завершилась со счётом 0:1. Победный мяч в составе «быков» забил Кристиан.



«Почему мы проиграли? «Краснодар» – хорошая команда, одна из лучших в России. Если играешь с такой, то нужно быть аккуратным. Одна ошибка, пропуск одного гола – это провал», — заявил Ндонг.