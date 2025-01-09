5 спортсменов Подмосковья выступят на Российско-китайских молодёжных зимних Играх

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять подмосковных спортсменов принимают участие в IV Российско-китайских зимних молодёжных Играх, стартовавших в Южно-Сахалинске. Они вошли в состав сборной России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Соревнования проходят в девяти олимпийских видах спорта – прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участие в них примут более 220 атлетов, которые представляют собой резерв национальных сборных двух стран.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как напомнили в министерстве, впервые российско-китайские молодёжные зимние игры прошли в 2016 году в Харбине. В 2018-м эстафету приняла Уфа, в 2022-м – Чанчунь.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Соревнования проходят в девяти олимпийских видах спорта – прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участие в них примут более 220 атлетов, которые представляют собой резерв национальных сборных двух стран.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Подмосковье в шорт-треке представляет Фаиля Аймалетдинова, в лыжных гонках – Арсений Поздеев, в сноуборде – Лидия Лукичёва, в фигурном катании – Елизавета Малеина и Матвей Самохин. Официальными талисманами игр стали бурый медведь и панда. Соревнования завершатся 14 января», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как напомнили в министерстве, впервые российско-китайские молодёжные зимние игры прошли в 2016 году в Харбине. В 2018-м эстафету приняла Уфа, в 2022-м – Чанчунь.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Лора Луганская