8-летний хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча

23 ноября 2025, 22:04

8-летний хоккеист врезался головой в борт после толчка и сломал позвоночник

Фото: Istock / master1305

8-летний хоккеист Иван, выступающий за уфимский клуб «Астра», получил тяжёлую травму позвоночника во время матча. Об этом сообщает Sport Baza.