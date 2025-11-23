8-летний хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча
8-летний хоккеист Иван, выступающий за уфимский клуб «Астра», получил тяжёлую травму позвоночника во время матча. Об этом сообщает Sport Baza.
По словам очевидцев, мальчик ехал за шайбой, когда получил толчок в спину, потерял равновесие и на полном ходу врезался головой в борт. После падения ребёнок не смог подняться — он лишь неконтролируемо шевелил ногами, но не мог стоять.
Самое тревожное — помощь ему оказали не взрослые, а дети. Сокомандники самостоятельно подняли мальчика и дотащили до скамейки запасных. Взрослые, включая тренеров и персонал, на происходящее смотрели со стороны и на лёд не выходили до последнего.
Мама пострадавшего заявила, что при подозрении на повреждение позвоночника ребёнка категорически нельзя поднимать и переносить. Женщина также жалуется, что медики не вышли на лёд, а судья не остановил игру и никак не вмешался.
Сейчас Ивану назначено длительное лечение: шесть месяцев ему запрещено сидеть, первые три из которых он должен находиться в жёстком корсете.
Читайте также: