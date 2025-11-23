Задержан фанат, спровоцировавший драку на матче «Спартак» — ЦСКА
Фанат, который спровоцировал драку после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, был задержан.
Как сообщает «РБ Спорт», личность болельщика установлена — им оказался 35-летний житель Балашихи. Сообщается, что планируется задержание и других участников инцидента.
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Лукойл Арена», завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0. В турнирной таблице «Спартак» занимает шестую строчку с 28 очками, а ЦСКА имеет 33 балла и делит лидерство с «Краснодаром», который ещё не сыграл матч 16-го тура.
Следующие матчи команд пройдут 29 ноября: «Спартак» встретится на выезде с калининградской «Балтикой» в 19:30 мск, а ЦСКА примет «Оренбург» в 16:30 мск.
