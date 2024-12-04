8 тыс. единоборцев станут участниками межрегионального турнира в Люберцах

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из 25 городов примут участие в межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах 8 декабря. Связь между площадками соревнований организуют в формате телемоста, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Всего на турнире по всей России выступят около 8 тыс. единоборцев в возрасте от 8 до 21 года.
Соревнования «Герои Отечества» посвящены участникам спецоперации, они состоятся в канун Дня Героев Отечества. Турнир проходит в Московской области второй год подряд.
Помимо этого, будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, выставка инженерно-сапёрного вооружения.
Ведущим на главной площадке турнира будет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Ожидается также выступление российской певицы Татьяны Куртуковой.
Соревнования состоятся по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, 4, Дворец спорта «Триумф» 8 декабря. Начало – в 9:00. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«На турнире пройдут соревнования по 15 видам единоборств: тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному и армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, каратэ, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо. Участниками станут 8 тыс. спортсменов. На главной площадке турнира, во Дворце спорта «Триумф», пройдут соревнования по рукопашному и армейскому рукопашному бою, выступления и мастер-классы спортсменов и ветеранов боевых действий», – говорится в сообщении.
Помимо этого, будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, выставка инженерно-сапёрного вооружения.
Ведущим на главной площадке турнира будет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Ожидается также выступление российской певицы Татьяны Куртуковой.
Соревнования состоятся по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, 4, Дворец спорта «Триумф» 8 декабря. Начало – в 9:00. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская