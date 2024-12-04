8 тыс. единоборцев станут участниками межрегионального турнира в Люберцах

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди были слабаками и ими было проще управлять. Так он прокомментировал тенденцию, при которой бойцов MMA в новостях пытаются преподнести с негативной стороны, освещая лишь происшествия с их участием. По его мнению, теми, кто занимается единоборствами, сложно управлять.