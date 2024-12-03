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Подмосковные кикбоксеры завоевали 13 медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В дисциплине «лоу-кик» золотые медали выиграли представители Московской области Юлия Куценко и Борис Шикунов. На вторую ступень пьедестала почёта подняли подмосковные кикбоксеры Анна Черняева, Кирилл Феоктистов, Анталя Элехайзер и Александр Росихин. А бронзовую медаль выиграла Алёна Капичникова», — говорится в сообщении.
В дисциплине «К1» подмосковные спортсмены завоевали две медали: Ростислав Варнавский — золотую, а Карина Паюк — бронзовую. Кроме того, в дисциплине «поинтфайтинг» Иван Овсиенко завоевал золото, а Никита Морозов — серебро. А в дисциплине «лайт-контакт» представители Московской области Полина Барабаш и Юрий Спирин выиграли по бронзовой медали.



Всего в соревнованиях приняли участие 547 спортсменов из 54 регионов России.

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#подмосковье
Дзюдоисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
03 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Алан Хубецов, Дарья Захарова и Алана Алборова на Кубке России по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представляющий Подмосковье чемпион Европы Алан Хубецов стал лучшим в весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке он боролся с призёром чемпионата России Сергеем Скоробогатовым и победил его», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль Подмосковью принесла победительница первенства России среди юниорок Дарья Захарова, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов. А бронза досталась Алане Алборовой в соревнованиях в весовой категории более 78 килограммов.

Кубок России по дзюдо проводился в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря, участие в нём приняли свыше 400 спортсменов из 48 российских регионов.

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#минспорта мо
#кубок россии
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#московская область
#подмосковье
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Турнир по универсальному бою в Мытищах собрал более юных 200 спортсменов
03 декабря 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

В Мытищах состоялось очередное ежегодное открытое первенство округа по универсальному бою для участников в возрасте от шести до 13 лет, попробовать свои силы собрались свыше 200 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В соревнованиях, в которых традиционно участвуют самые юные единоборцы, используется упрощённая полоса препятствий, нет сложный барьеров и преград, а стрельбу из пневматического пистолета и метание ножа здесь заменяет метание теннисного мяча. Последним этапом является борцовский поединок, а победитель определяется по сумме результатов всех этапов», — говорится в сообщении.
Местом проведения первенства стал мытищинский Центр единоборств. Отмечается, что участники приехали не только из разных округов Подмосковья и Москвы, но и из Калужской и Смоленской областей.

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#мытищи
#турнир
#спорт
#борьба
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Воспитанник подмосковной спортшколы стал чемпионом России по карате
03 декабря 2024, 09:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Никита Панферов, представляющий спортклуб «Монолит» школы олимпийского резерва «Металлист» в подмосковном Королёве, завоевал золотую медаль на чемпионате России по карате киокусинкай, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королёв.
«В составе сборной Московской области на турнире выступили три воспитанника спортивного клуба «Монолит» — Никита Панферов, Владислав Фролов и Наталья Мусиенко. По итогам соревнований Никита стал чемпионом России, завоевав золотую медаль», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хорошие результаты показали и два других представителя Королёва: Владислав Фролов принёс в копилку подмосковной команды серебряную медаль, а Наталья Мусиенко заняла четвёртое место.

Соревнования проводились в Екатеринбурге с 29 ноября по 1 декабря. По итогам турнира в общекомандном зачёте Подмосковье вышло на второе место.

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#королёв
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#спорт
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Журова о 197 штрафах чемпионки Загитовой: родителям нужно вразумить ее
02 декабря 2024, 19:55

Алина Загитова (фото: kremlin.ru)

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, заявила, что родителям следует вразумить спортсменку. По ее словам, в советское время за такое количество штрафов девушку давно лишили водительских прав.
«Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. А тут, получается, постоянные нарушения. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала», — подчеркнула она в беседе с Metaratings.ru.
Депутат также допустила, что не все 197 штрафов получила именно Загитова. Она предположила, что та могла давать машину родственникам или личному водителю. А видеосообщения, снятые в машине, были сделаны лишь для «красивой картинки».

Ранее сообщалось, что владеющая двумя машинами Олимпийская чемпионка нарушила правила дорожного движения за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d. Алина Загитова уже оплатила все штрафы. В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.

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#депутат
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Бурлак объяснил поражение «Локомотива» в матче с «Химками»
Бурлак: «Локомотив» проиграл «Химкам» из-за молодости команды
02 декабря 2024, 19:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак заявил, что его бывшая команда проиграла «Химкам» из-за молодости команды, где самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов.
«Дзюба дал интервью. А если серьезно, ожидаемо было, конечно, что где-то будет просадка. Молодая команда. Самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов, который в самом зрелом возрасте. Где-то должна была быть эта просадка. Были зависимы от голов Батракова, у Леши тоже небольшой спад, но команда молодая, и это логично», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, если учитывать, как проходит чемпионат, то у «Локо» все еще есть шансы на победу. Только недавно, подчеркнул футболист, все говорили, что «Спартака не будет и в десятке, а он уже стал претендентом на чемпионство.

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#интервью
#чемпионат
#футболист
#спорт
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Бобер назвал причины победы «Крыльев Советов» над «Зенитом»
Бобер: «Крылья Советов» выиграли у «Зенита» благодаря победе над «Ахматом»
02 декабря 2024, 19:40

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер заявил, что его бывшая команда выиграла у «Зенита» благодаря игре вторым номером, работе вратаря Сергея Песьякова и победе над «Ахматом» в домашнем матче.
«Крылья» сыграли вторым номером, удачно реализовали свои моменты. Хорошо сыграл вратарь Песьяков. <…> Мне кажется, в моральном плане сильно помогла победа в домашнем матче над «Ахматом». Она позволила больше думать о футболе, чем о внешней обстановке», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Бобер также подчеркнул, что в зимний перерыв команде пойдет на пользу то, что перед ним они одержали победу. Это, по его мнению, поспособствует «неплохому моральному состоянию» во время подготовки.

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#победа
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#матч
#спорт
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Стало известно, сколько заработала «Сибирь» на продаже Шашкова
«Сибирь» заработала 15 млн на продаже Шашкова в «Автомобилист»
02 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Стало известно, сколько хоккейный клуб «Сибирь» заработал на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист». Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 15 миллионов рублей.
Новый клуб заключил двусторонний контракт с хоккеистом сегодня, 2 декабря. Он продлится до 31 мая 2025 года. Шашков будет выступать под 99-м номером.

Ранее бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.

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#кхл
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#таланты
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Стало известно, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
Силкин: «Краснодар» психологически неустойчив для борьбы за чемпионство
02 декабря 2024, 18:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер московского ФК «Динамо» Сергей Силкин заявил, что «Краснодар» не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне. По его словам, команде мешает психологическая неустойчивость.
Силкин отметил, что заранее знал о спаде результативности «быков», так как ни одна команда не может «пройти сезон ровно».
«Пока я не вижу, что «Краснодар» сможет реально побороться за чемпионство. Команда очень неустойчива психологически», — подчеркнул он в беседе с «РБ Спорт».
Ранее один из нападающих «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.

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#спартак
#рпл
#краснодар
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В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником за прошедшие 17 туров РПЛ
02 декабря 2024, 18:36

Фото: iStock/FotografieLink

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ).ю По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.
Накануне, 1 декабря, «Краснодар» проиграл «Спартаку» в домашнем матче со счетом 0:3.
«Самый тяжелый соперник за прошедшие матчи? Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч», — поделился Кордоба в беседе с «РБ Спорт».
Футболист подчеркнул, что несмотря на поражение «Краснодару» нельзя поддаваться панике и продолжать работать, стремясь к победе на следующей неделе.

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#спорт
#медали
#матч
#спартак
#краснодар
#футболист
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