Подмосковные кикбоксеры завоевали 13 медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В дисциплине «лоу-кик» золотые медали выиграли представители Московской области Юлия Куценко и Борис Шикунов. На вторую ступень пьедестала почёта подняли подмосковные кикбоксеры Анна Черняева, Кирилл Феоктистов, Анталя Элехайзер и Александр Росихин. А бронзовую медаль выиграла Алёна Капичникова», — говорится в сообщении.В дисциплине «К1» подмосковные спортсмены завоевали две медали: Ростислав Варнавский — золотую, а Карина Паюк — бронзовую. Кроме того, в дисциплине «поинтфайтинг» Иван Овсиенко завоевал золото, а Никита Морозов — серебро. А в дисциплине «лайт-контакт» представители Московской области Полина Барабаш и Юрий Спирин выиграли по бронзовой медали.
Всего в соревнованиях приняли участие 547 спортсменов из 54 регионов России.
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