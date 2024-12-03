Дзюдоисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Алан Хубецов, Дарья Захарова и Алана Алборова на Кубке России по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представляющий Подмосковье чемпион Европы Алан Хубецов стал лучшим в весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке он боролся с призёром чемпионата России Сергеем Скоробогатовым и победил его», — говорится в сообщении.Серебряную медаль Подмосковью принесла победительница первенства России среди юниорок Дарья Захарова, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов. А бронза досталась Алане Алборовой в соревнованиях в весовой категории более 78 килограммов.
Кубок России по дзюдо проводился в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря, участие в нём приняли свыше 400 спортсменов из 48 российских регионов.
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