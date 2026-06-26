«А очки мне тоже снять?»: Роналду пошутил над службой безопасности аэропорта за тщательный досмотр

26 июня 2026, 10:46

Криштиану Роналду предложил снять очки в ответ на тщательный досмотр в аэропорту

Фото: iStock/szirtesi

Криштиану Роналду в процессе проверки перед вылетом на заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 с иронией отреагировал на процедуру.