«А очки мне тоже снять?»: Роналду пошутил над службой безопасности аэропорта за тщательный досмотр
Криштиану Роналду в процессе проверки перед вылетом на заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 с иронией отреагировал на процедуру.
Как сообщается в соцсети X на странице The Nassr Tribune, капитан сборной Португалии вместе с командой прошёл тщательный досмотр в аэропорту Хьюстона перед вылетом в Майами. В ходе процедуры сотрудники службы безопасности попросили его снять сумку с плеча, на что форвард с улыбкой поинтересовался, не стоит ли ему также снять дорогие солнцезащитные очки. Однако проверка продолжилась в штатном режиме.
Матч третьего тура группового этапа между Португалией и Колумбией состоится 28 июня. На сегодняшний момент португальцы занимают второе место в группе K с четырьмя очками, уступая лидирующей Колумбии, которая набрала шесть баллов.
Роналду уже вошёл в историю как первый футболист, забивавший на шести чемпионатах мира. Кроме того, его десятый гол на мундиалях позволил превзойти достижение Эйсебио, который с девятью мячами был лучшим бомбардиром португальцев в истории чемпионатов мира.
Читайте также: