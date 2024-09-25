Абаев: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»

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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев считает, что «железнодорожники» смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25.
«Выглядит ли сейчас «Локомотив» конкурентом для «Зенита» — тяжело сказать. Хотелось бы, конечно. Честно говоря, для меня было неожиданно, что «Локомотив» настолько ярко будет играть. Думаю, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», но, конечно, будет тяжело», — сказал Абаев в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, игрокам нужна стабильность. При этом футболист отметил, что молодые игроки здорово играют и смогут составить конкуренцию.
Сейчас «Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице после девяти туров Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. От «Зенита» его отделяет всего два очка.
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