Абаев: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»

Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате по тяжёлой атлетике среди молодёжи и ветеранов, который прошёл в Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.