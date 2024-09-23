Почётный президент РФС Колосков назвал простой способ повысить посещаемость матчей

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Самый простой вариант повысить посещаемость футбольных матчей – хорошо играть и побеждать. Об этом заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Так он прокомментировал низкую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург».
«Других вариантов нет. Всякие искусственные приёмы, вроде лотереи, можно применить к тем людям, которые ходят на футбол постоянно, а таких становится всё меньше и меньше. Единственный способ привлечь людей – это хорошо играть и побеждать», — заявил Колосков в беседе с Metaratings.ru.
Он также отметил, что в Оренбурге была тысяча болельщиков, а в Нижнем Новгороде – немного больше. Таким образом Колосков подчеркнул, что малая посещаемость матчей относится не только к «Химкам», но и к другим командам.
Напомним, 22 сентября игру девятого тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель.
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