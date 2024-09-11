Тренер Гладилин объяснил отсутствие работы у Дзюбы и Джикии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
При этом Гладилин подчеркнул, что точный ответ на вопрос об отсутствии работы смогут дать только сами спортсмены. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что при желании и один, и второй найдёт себе клуб очень быстро.
А футболист «Локомотива» Алексей Батраков поделился позитивными воспоминаниями о работе с Артёмом Дзюбой.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».
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«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может ещё что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти её не составляет труда», — заявил в беседе с Газета.ру Гладилин.
А футболист «Локомотива» Алексей Батраков поделился позитивными воспоминаниями о работе с Артёмом Дзюбой.
«Было приятно играть вместе с, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. У него менталитет победителя. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артём всегда хотел победить. Эта черта в нём подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него. Это важное качество, потому что с тренировок потом всё переносится на игру», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Батраков.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».
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Мелисса Тимофеева