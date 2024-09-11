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Тренер Гладилин объяснил отсутствие работы у Дзюбы и Джикии

11 сентября 2024, 18:53
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
При этом Гладилин подчеркнул, что точный ответ на вопрос об отсутствии работы смогут дать только сами спортсмены. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что при желании и один, и второй найдёт себе клуб очень быстро.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может ещё что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти её не составляет труда», — заявил в беседе с Газета.ру Гладилин.



А футболист «Локомотива» Алексей Батраков поделился позитивными воспоминаниями о работе с Артёмом Дзюбой.

«Было приятно играть вместе с, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. У него менталитет победителя. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артём всегда хотел победить. Эта черта в нём подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него. Это важное качество, потому что с тренировок потом всё переносится на игру», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Батраков.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».

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#футбол
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Тренер Гладилин раскрыл, какая роль в «Зените» достанется Соболеву
Тренер Гладилин: Соболев исполнит роль Дзюбы в «Зените»
11 сентября 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что перешедший в «Зенит» Александр Соболев будет выполнять функции экс-форварда Артема Дзюбы.
«Раз они отдали центрального нападающего Сергеева в Самару, значит Соболев будет выполнять эти функции. Как он будет работать, выиграет ли конкуренцию — посмотрим. Но Семак знает, как играть с таким нападающим, он работал с Дзюбой, это будет похожий вариант. Соболев как центральный нападающий будет продавливать, бороться, сбрасывать мяч партнёрам», — предположил в беседе с Газета.ру Гладилин.

Бывший форвард «Зенита», чемпион СССР Юрий Герасимов высказал мнение о том, что Александра Соболева взяли в «Зенит» по той причине, что он был качественным футболистом в «Спартаке».

«Соболев — лучшее, что было в «Спартаке». Наверное, поэтому его взяли в «Зенит». Новый аргентинец — вообще умница. Немножко угловатый, манера бега необычная, но видно, что парень забивной, ищет момент, знает, где открыться в штрафной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Герасимов.

Ранее Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.

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#спорт
#тренер
#мнение
#футбол
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Стало известно, перейдёт ли Роналду в РПЛ
Gestifute: Переход Роналду в РПЛ невозможен
11 сентября 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.
«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», – прокомментировали в беседе с Metaratings.ru представители агентства.

До этого сообщалось о том, что 39-летний Роналду забил свой юбилейный 900-й гол в карьере, а его действующее соглашение с «Аль-Насром» будет действовать до конца сезона-2024/25.

Ранее агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, заявил, что спортсмен в будущем может приехать в Россию. Отмечалось, что в этом сезоне спортсмен будет выступать за немецкий «Аугсбург» на правах аренды.

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#соглашение
#рпл
#спортсмен
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Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру
Сушинский: Овечкин будет работать, пока не побьёт рекорд Гретцки
11 сентября 2024, 15:44

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.
«Сложно сказать, сколько времени уйдёт у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное — качественно поработать летом. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьёт достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит», — прокомментировал в беседе с RT Сушинский.

До этого бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскрыл проблемы тренерских кадров в хоккее.

«Наверно, у 70% тренеров в КХЛ нет высшего образования. А это говорит о кругозоре и понимании того, что есть наука, которая подтверждает некоторые моменты. Но наукой надо пользоваться, а если ты не знаешь, как ей пользоваться, то работаешь, как считаешь нужным», — отметил в беседе с Metaratings.ru Плющев.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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#тренер
#хоккей
#кхл
#наука
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Сборная Подмосковья выиграла Кубок России по кёрлингу
11 сентября 2024, 15:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Высшую ступень пьедестала почёта заняли Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалёва. На втором и третьем местах - команды Новосибирска и Иркутска. В турнире приняли участие 16 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Удмуртии, Красноярского и Алтайского краёв», – говорится в сообщении.
Кубок России по кёрлингу проходил в Новосибирске. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»

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#минспорт мо
#кубок россии
#кёрлинг
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»
11 сентября 2024, 09:26

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Приём заявок от СМИ на освещение благотворительного забега «Пульс Добра» открыт, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдёт 14 сентября в Коломне на улице Набережной реки Коломенки, 7.

Заявления с указанием имени и фамилии, названия СМИ, контактного номера телефона и информации об автомобиле должны быть отправлены на электронную почту Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru.

Известные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, такие как Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь, примут участие в благотворительном забеге.

В мероприятии также примут участие дети из организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также самые юные бегуны в возрасте от четырёх лет, люди с ограниченными возможностями, воспитанники интернатов и специализированных спортивных школ, любители и профессиональные спортсмены.

Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 километра, а забеги для самых маленьких участников на 300 и 600 метров. Для особенных гостей «Пульса Добра» пройдет традиционный «Забег безграничных возможностей».

Все собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Благотворительный забег «Пульс Добра» организован благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#московская область
#коломна
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Украинский вратарь сбежал на Белоруссию, переплыв реку ради футбольной карьеры
Шелихов переплыл Тису, чтобы сбежать с Украины и играть в «Славии»
11 сентября 2024, 01:36

Фото: istock/gorodenkoff

Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы сбежать с Украины и подписать контракт с белорусским футбольным клубом «Славия» из Мозыря.
Шелихов долгое время планировал побег, тщательно готовясь к этому шагу. Вратарь заявил, что принял предложение белорусского клуба, поскольку хорошо знает тренерский штаб, с которым ранее сотрудничал в минском «Луче». Об этом сообщает «Sputnik.Беларусь» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я с радостью согласился на предложение, так как знаю тренеров "Славии" и продолжал поддерживать с ними отношения. Буду стараться продлить свою карьеру в этой профессии как можно дольше», — рассказал Шелихов на странице клуба «Славия» в соцсети.

35-летний Шелихов стал игроком «Славии» 9 сентября. Ранее он выступал за украинские клубы «Днепр», «Волынь», а также за белорусские «Луч» и «Ислочь». До перехода в «Славию» Шелихов был свободным агентом после ухода из сумской «Виктории».

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#футбол
#украина
#белоруссия
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Плющенко запросил грант в размере более 22 миллионов рублей на новое ледовое шоу
Плющенко просит грант в 22,45 млн рублей на новое ледовое шоу
10 сентября 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко запросил грант в размере 22,45 миллиона рублей на ледовое шоу с музыкой русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
По данным с сайта, софинансирование проекта оценивается в 126,275 миллионов рублей. А общая сумма реализации проекта составит 148,725 миллионов рублей.

Проект планируется реализовать в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.

Отмечается, что целью проекта является популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через связь музыки, искусства, спорта и сказки. А главными задачами проекта прописаны укрепление семейных уз за счёт посещения шоу всей семьёй и максимальное распространение сведений о проводимых мероприятиях в прессе и соцсетях для привлечения большего числа зрителей.

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#семьи
#ледовая арена
#гранты
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Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА
10 сентября 2024, 20:59

Фото: iStock/vchal

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
«Игроков армейский клуб взял много, пока они не «вытягивают». Большое количество травмированных сказывается. По игре можно сказать, что СКА подводят индивидуальные ошибки, невнимательность. Пропустили первый гол от «Локомотива». Но главная причина в другом — СКА пригласил много новых игроков в межсезонье. Им нужно сыграться. В СКА большая ротация, команда из-за этого тяжело входит в сезон», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Меньшиков.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.

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#нхл
#клуб
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Теннисистка Петрова объяснила разочарование выступлением Андреевой
10 сентября 2024, 20:39

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова заявила, что выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) было разочаровывающим.
«Мирра Андреева немного разочаровала. Я думала, что она дойдет хотя бы до Иги Свентек, попробует против нее свои силы, но она вылетела во втором круге», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.

А вот победу Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open) заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал вполне справедливой.

«Синнер — чемпион, потому что он чемпион. У него игра, которая позволила войти в пятёрку сильнейших теннисистов мира за последние три-четыре года. Его результат вполне закономерен. Всё справедливо», — отметил в беседе с Metaratings.ru Камельзон.

Ранее Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.

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#тренер
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#теннис
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